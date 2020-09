Barbara d'Urso tra le grandi donne italiane nella galleria d'arte di Francesco Vezzoli

Donne simbolo della cultura progressista, in Italia e nel mondo. Che promuovono inclusione ed emancipazione. Politiche, giornaliste, conduttrici tv o influencer. Sono quelle selezionate da Francesco Vezzoli nella sua 'galleria d'arte' in edicola con l'ultimo numero di Vanity Fair del 23 settembre. Esponenti del mondo dello spettacolo e della cultura, ritratte come se fossero un dipinto. Una vera e propria galleria da sfogliare, dove compare anche la conduttrice tv Barbara d'Urso. "Sono orgogliosa di essere un'ispiratrice di un'Opera di Francesco Vezzoli, uno tra i più quotati artisti contemporanei italiani nel mondo... Per Vanity Fair" ha scritto d'Urso su Instagram, postando il suo ritratto. Con lei tante altre donne: dalla giornalista Daria Bignardi alla ministra dell'interno Luciana Lamorgese, ma anche Miuccia Prada e Chiara Ferragni.

