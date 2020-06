Barbara d'Urso non si ferma, il suo Live inaugura l'estate

La conduttrice annuncia una puntata extra di Live Non è la d'Urso per il 21 giugno e festeggia di nuovo gli ascolti

Dopo l'annuncio fatto in diretta ieri, Barbara d'Urso scrive su Instagram che il suo programma Live su Canale 5 non si ferma e prosegue anche domenica prossima 21 giugno, primo giorno d'estate. Intanto la showgirl festeggia di nuovo gli ascolti realizzati ieri: Picchi di 3 milioni di spettatori e del 21% di share con 10 milioni di contatti scrive in un post su Instagram lunedì mattina

