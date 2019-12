Barbara d'Urso eletta personaggio tv "più influente del decennio"

Barbara d'Urso è il personaggio televisivo più significativo del decennio. E' il risultato del sondaggio del Corriere della Sera che chiedeva ai lettori di dare una preferenza tra venticinque volti in tv. "È assurdo, incredibile", commenta la conduttrice. In una settimana hanno votato quasi 300mila persone (289.851). D'Urso ha vinto con il 47,8%. Pensava di vincere? "Assolutamente no - dichiara in un'intervista al quotidiano -. Per me era impossibile, giuro impossibile. Avevo letto gli altri nomi e ce ne erano di molto forti: sono onoratissima del risultato. Il fatto che siano arrivati tanti voti, poi, è segno che la televisione, in particolare quella generalista, interessa ancora molto. Ne sono felice visto che voglio lavorarci ancora un altro po’". Il contributo del suo fan club "senza dubbio" è stato importante, afferma, raccontando che "nei giorni scorsi ho ri-postato sul mio profilo il loro invito a partecipare al sondaggio: mi pareva una cosa gentile, visto che si sono sperticati. Ne approfitto per ringraziarli tutti quanti. Li amo".

A chi non perde occasione per criticarla pubblicamente, "che c’è spazio per tutti nel mondo - ribatte -. Preferisco ringraziare chi mi ha sostenuta. So che me la sono battuta con Lilli Gruber", arrivata seconda. "La stimo molto - dice Barbara d'Urso -. Certo, siamo diverse. In questo sondaggio lei ha avuto il sostegno di grandi giornalisti. Ecco, io no. Ma non mi è mancato quello della gente semplice, per me conta quello". Il terzo posto è andato a Maria De Filippi, dopo un duello con Alberto Angela. "Come me e Lilli Gruber, si tratta di due persone diverse - prosegue la presentatrice -. Ma la televisione è bella per questo: ci sono tante figure che vanno a occupare tasselli molti distanti tra loro. Credo sia la forza della generalista".

Gli ultimi dieci anni sono stati "di gran lavoro, in cui ho sempre cercato di migliorare, arrivando alla pancia della gente, emozionando e informando, ma anche regalando dei momenti di leggerezza". Non è solo la televisione ad essere molto cambiata dal 2009 al 2019. "sono cambiata anche io - ammette Barbara d'Urso. Per me è stato necessario stare al passo con i tempi, cercando di informare nel modo più completo ma anche veloce e social possibile. Essere veloce nel fare informazione è una mia particolarità". Tanto da aver "intuito il loro potenziale immediatamente, appena sono nati ho cominciato a usarli: per me sono fondamentali. Da qualche tempo ho scoperto anche Tik-Tok". E conclude: "Ormai fanno parte della mia normale routine: faccio due post al giorno su Instagram. Su Twitter mi diverto moltissimo: dopo Non è la d’Urso vado a dormire alle 4 perché mi perdo a leggere tra i 60mila tweet che commentano la trasmissione".

