Barbara d'Urso chiude in bellezza il suo Live

Chiude con grande soddisfazione la sua stagione LIve, Barbara d'Urso domenica 21 ha celebrato la puntata straordinaria di Live Non è la d'Urso, chiudendo in bellezza la trasmissione e passando il testimone all'estate.

"Ci avete fatto chiudere la stagione di Livenoneladurso con picchi del 24% di share!! Picchi di 3 milioni di spettatori e con 10 milioni di contatti!!" Scrive la popolare conduttrice su Instagram riportando i dati di ascolto. "È stata una stagione molto complessa per i motivi che sappiamo ma siamo più che mai orgogliosi di avervi tenuto compagnia in questi mesi, informandovi con le personalità più autorevoli ma anche facendovi sorridere", aggiunge Barbara che anche durante i giorni più complessi e drammatici dell'emergenza covid non ha mai lasciato il timone del suo programma. Ci vediamo a settembre, è la promessa al suo pubblico fatta insieme a Canale 5.

