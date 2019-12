Barbara d'Urso a Madrid con Alvaro di Elite: è mistero tra i fan

Avvistata Barbara d'Urso in Spagna. La famosa conduttrice televisiva è infatti volata a Madrid, negli studi Mediaset Espana: a testimoniarlo una serie di storie realizzate da lei stessa su Instagram. Tra le tante foto comparse sul social network, a incuriosire di più sono stati gli scatti e un video in compagnia di Alvaro Rico, giovane attore spagnolo noto al grande pubblico per il ruolo di Polo nella serie tv Elite targata Netflix. Alvaro, vera star di Instagram con oltre 3,5 milioni di follower, ha ripostato le immagini creando un vero giallo tra i fan 'd'ursiani': cosa ci faceva la conduttrice a Madrid?

Al momento è sconosciuto il motivo della sua 'gita spagnola' anche se Barbara d'Urso stessa ha seminato alcuni indizi: “Cosa ci faccio a Mediaset Espana? Provate a indovinare”, ha scritto sui social. E poi ancora: "Il mistero continua #spoiler #netflix #elite #staytuned #buonaserata #colcuo". Immediata la reazione dei fan, che hanno riempito di commenti il post della 'dottoressa Giò': in tanti si domandano se Alvaro sarà coinvolto in qualche programma a firma d'Urso nei prossimi mesi. Ma soprattutto, molti si chiedono se dietro la fuga in terra spagnola vi sia un futuro ruolo proprio in Elite. Che la d'Urso approdi su Netflix? Forse, se ne saprà di più tra qualche giorno.

