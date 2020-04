Gaia trionfa ad 'Amici': la vittoria del riscatto senza abbracci

di Valentina Innocente

E' finita e adesso è il tempo dei coriandoli e delle lacrime, immancabili, di gioia: sono state le uniche concessioni al trionfo per Gaia Gozzi, vincitrice di ‘Amici’ di Maria De Filippi in una finale segnata dalle restrizioni imposte dall’emergenza coronavirus. Nessun abbraccio di rito, come vuole la quarantena, nessuna ovazione tra i compagni di scuola del talent di Canale 5 più longevo della televisione. “Mi dispiace, non vi potete abbracciare", ha detto Maria De Filippi prima di proclamare il vincitore. Gaia, 22enne di Viadana (Mantova), ha alzato la coppa sola, in mezzo allo studio, accompagnata dalle note, consuete, di ‘We are the champions’ dei Queen, e dagli applausi di Maria, dei professori e della giuria, gli unici presenti. Nessun pubblico, nessun ospite e una giuria di giornalisti collegati in streaming. Accanto a lei, il secondo classificato, il ballerino Javier, che ha comunque ottenuto il premio della critica. “Grazie, grazie Maria, non me lo aspettavo, mi avete dato la possibilità di riprovarci, è indescrivibile”, ha ripetuto Gaia tra le lacrime, pensando a quella vittoria mancata a X Factor 2016 quando arrivò seconda, alle spalle dei Soul System. Un riscatto che arriva a quattro anni di distanza, con una maturità artistica ben differente.

Nel corso della puntata, infatti, la cantautrice italo brasiliana si è mossa con disinvoltura tra le diverse prove assegnate, tra i diversi stili musicali (da cover di Aretha Franklin a Lucio Dalla), prevalendo sull’altra cantante Giulia, 21enne di Scafati (Salerno), eliminata alla fine del secondo girone. Allo scontro finale, arrivato quasi all’1 di notte, con Javier, Gaia è riuscita a conquistare il pubblico a casa (a decretare il vincitore è stato infatti il televoto) con i ‘suoi’ pezzi. ‘Amici’, e Maria De Filippi in particolare, ha spiegato, “mi hai dato la possibilità di fare la musica che piace a me, questo per me è il regalo più grande”. Con la vittoria Gaia si porta a casa un premio del valore di 150mila euro: la cantante si è anche aggiudicata con il brano 'Coco Chanel' il Premio di Tim Music di 20.000 euro per il pezzo dei concorrenti di 'Amici' più ascoltato sulla piattaforma. Venerdì 20 marzo è infatti uscito in versione digitale su etichetta Sony Music Italy il suo album ‘Genesi', che ha debuttato al primo posto della classifica di iTunes e al quinto posto della classifica Fimi GfK.

Javier, 22enne di origine cubana, talento dalla tecnica raffinata e capace di grandi interpretazioni (dagli assoli di repertorio come ‘Diana e Atteone’ alle coreografie più modern di Giuliano Peparini fino all’hip hop) si è aggiudicato il Premio della categoria Ballo del valore di 50.000 euro (prevalendo su Nicolai, l'altro ballerino arrivato in finale, ma uscito nella prima manche). Una vittoria che Javier ha dedicato alla mamma, da cui è lontano da diversi mesi. "Non vedo l'ora di chiamarla", ha detto il ballerino cubano, ottenendo anche anche il premio Tim della critica del valore di 50 mila euro assegnato da una giuria formata da giornalisti collegati in streaming con il programma a causa dell'emergenza Covid-19.

“Non conta vincere Amici, conta vincere le proprie paure e le proprie fragilità, conta capire che si cade e poi ci si rialza, capire che nel confronto ci possono essere persone più forti. Capita a tutti di incontrare qualcuno di più bravo, ma anche quando succede dobbiamo sapere che possiamo sempre dire la nostra”, è l’incoraggiamento finale di Maria, nella doppia veste di conduttrice e di ‘consigliera’ d’eccezione per i ragazzi del talent.





