"The King of Pop", su Sky Arte la musica, la storia e i misteri di Michael Jackson

Ci sono pochi artisti che hanno conquistato il mondo come Michael Jackson: con oltre 350 milioni di dischi venduti, Jackson ha cambiato l'industria musicale influenzando diverse generazioni di artisti. A dieci anni dalla sua morte, domani, martedì 25 giugno alle 22.05 Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) trasmette in prima visione Michael Jackson-The king of pop, il documentario diretto Finn White-Thomson che ripercorre tutta la vita dell'artista dai tempi dei The Jackson 5 a This is it. "Tutti volevamo essere come Michael Jackson - sostiene la cantante Mica Paris nel documentario - vestire come lui, cantare come lui, fare il moonwalk come lui, usare i guanti come lui. Ma non abbiamo mai capito come riuscisse a fare tutte quelle cose: non sembrava umano". Michael Jackson aveva un talento fuori dal comune. A soli 8 anni con i suoi fratelli, The Jackson 5, si trasferì a Los Angeles con la sua famiglia dove si affermò come parte della prima boy band afroamericana della storia della musica, grazie a singoli di successo come I Want You Back. Successivamente arrivò anche il successo da solista. Grazie alla collaborazione con il produttore Quincy Jones, Jackson stravolse il mercato discografico con il brano Billie Jean, una hit storica con un video originalissimo che costrinse Mtv a trasmettere da allora in poi video di artisti neri.

Poi arrivò Thriller, l'album che catapultò Jackson nell'Olimpo del pop con un video musicale che divenne storico non solo perché fu il più venduto della storia, ma anche perché era come un vero film, cosa mai accaduta fino ad allora. Dopo Thriller, il documentario mette in evidenza il cambiamento di look sancito con Bad, il terzo album da solista, e poi il discusso Black or White che restò in classifica Usa per settimane e fu oggetto di censura. Il doc si sofferma però anche sugli aspetti più intimi della vita di Jackson: il suo rapporto difficile con il padre, il suo desiderio di paternità che lo portò ad avere 3 figli da due madri surrogate, che rinunciarono di fatto a ogni diritto su di loro, il discusso matrimonio lampo con Lisa Marie Presley, il calo di popolarità quando il colore della sua pelle cambiò (erano gli anni dell'album Black or White), e poi le sue iniziative umanitarie, le sue stravaganze, le sue rinoplastiche, la sua scelta di costruire e vivere in un immenso parco giochi, Neverland, le accuse di abusi sessuali su minori, i processi, l'accordo con la famiglia della prima vittima, le immagini di Jackson ammanettato in diretta e infine il grave incidente sul palco durante le riprese di uno spot pubblicitario che lo portò a diventare sempre più dipendente da analgesici.

Dopo History e Invicible la carriera musicale di Jackson sembrava essere conclusa. Ed è proprio allora che l'artista decise di fare un grande tour di addio, This Is It. Ma durante le prove cominciarono a girare voci sul suo precario stato di salute. Il 25 giugno 2009 Michael Jackson muore per infarto cardiaco causato da un'overdose dell'anestetico Propofol, somministrato dal suo medico personale in seguito condannato per omicidio colposo e scagionato successivamente. Il documentario si conclude mostrando le reazioni addolorate dopo la sua morte e le tante manifestazioni di affetto che si sono susseguite in tutto il mondo. Ad arricchire il documentario le interviste al critico musicale Paul Gambaccini, allo scrittore Joseph Vogel, alla cantante Mica Paris e ai giornalisti Kevin Hughes, Brigitte Steinmetz e Dan Wootton. Michael Jackson-The king of pop in onda domani, martedì 25 giugno alle 22.05 su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) è disponibile anche su Sky On Demand.

