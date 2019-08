'Il castello delle cerimonie' torna su Real Time

In questa stagione sono previsti quindici maestosi eventi tra matrimoni, 18esimi ed altre celebrazioni. Da venerdì 30 agosto alle 22.50

Lasciatevi travolgere dall’allegria: siete tutti invitati a 'Il castello delle cerimonie', in onda da venerdì 30 agosto alle 22.50 su Real Time (Canale 31).

In questa stagione de 'Il castello delle cerimonie' sono previsti quindici maestosi eventi tra matrimoni, 18esimi ed altre celebrazioni; la Sonrisa accoglierà alcuni personaggi eccezionali, a partire da Giusy Attanasio, star della musica neomelodica, ritorna al Castello pronta a convolare a nozze con il suo Peppe. Per la città di Napoli questo è il matrimonio dell'anno e la famiglia Polese dovrà dare il meglio di sé per riuscire a soddisfare le altissime aspettative.

Oltre all’organizzazione delle cerimonie, gli abitanti della tenuta, capitanati da Donna Imma, continueranno ad animare le puntate con le loro avventure, che non smetteranno di stupire.

E quando il freddo avvolgerà il Castello, sarà il momento di accogliere il famoso artista partenopeo Gianni Fiorellino, che per il battesimo di suo figlio Mattia sogna un evento all’insegna della musica. Con l’arrivo dell’inverno, bisognerà prepararsi anche all’arrivo del Natale! Per la prima volta nella storia del programma, quest’anno le telecamere seguiranno la famiglia Polese alle prese le loro tradizioni natalizie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata