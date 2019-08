'El corazon de Sergio Ramos' dal 13 settembre su Amazon Prime

Una docuserie in otto episodi per scoprire la sua incredibile storia, dagli inizi nel Siviglia fino a diventare il capitano della Nazionale e del Real Madrid

El Corazón de Sergio Ramos offre una nuova prospettiva sulla vita di tutti i giorni dell’iconico calciatore, con filmati mai visti prima, grazie ad Amazon Prime Video. Le telecamere hanno seguito il calciatore proprio in uno dei momenti più critici della sua carriera, in cui la pressione per grandi prestazioni in campo è altissima. Il calcio è ovviamente protagonista di questo show, ma l’attenzione è anche posta sui momenti che il calciatore trascorre con la sua famiglia e i suoi amici, catturando un lato più intimo di Sergio che raramente il mondo ha modo di vedere. Gli spettatori di questa serie Amazon Original potranno scoprire la sua incredibile storia, dagli inizi nel Siviglia fino a diventare il capitano della Nazionale e del Real Madrid.

La docuserie, in otto episodi della durata di mezz’ora, è prodotta da Love Productions USA. I produttori esecutivi sono Richard McKerrow, Kevin Bartel e Lety Quintanar. La serie sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video in più di 200 paesi a partire da Venerdì 13 Settembre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata