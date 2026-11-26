Sarah Rizea, Miss Italia 2026, è stata oggi ospite di Rosario Fiorello a “La Pennicanza“, su Rai Radio2. Un’intervista brillante in cui la 19enne savonese ha raccontato il suo doppio percorso tra sport e bellezza: oltre 100 medaglie nel nuoto sincronizzato, disciplina praticata fin da bambina a livello di Nazionale, e il racconto della sua elezione a Miss Italia, dove ha sottolineato con orgoglio di essersi iscritta al concorso di sua spontanea volontà.



Durante l’intervista, un saluto è stato dedicato anche a Michela Meli, Miss Lazio e seconda classificata. Il momento più significativo è arrivato quando Fiorello, rivolgendosi a Patrizia Mirigliani presente dietro le quinte, ha lanciato un appello pubblico affinché Miss Italia torni in Rai: “Sarebbe oro, oro, oro vedere quelle cose proprio genuine, belle”, ha dichiarato, rivolgendo un pensiero diretto all’Ad della Rai Giampaolo Rossi: “Giampaolo Rossi, facciamoci un pensiero.” Un appello accolto con entusiasmo, che rilancia il dibattito sul valore storico e culturale di un concorso che da quasi un secolo racconta l’Italia autentica, lontana dagli stereotipi televisivi, attraverso storie vere come quella di Sarah Rizea.