Tutto pronto per la semifinale di X Factor 2026, che andrà in onda in diretta giovedì 26 novembre su SKY e in streaming su Now. I sei concorrenti del talent show ancora in gara torneranno sul palco per una serata piena di tensione durante la quale verranno decretati i quattro finalisti di quest’anno, attesi dalla finalissima in programma giovedì 3 dicembre all’Unipol Forum di Assago.

I giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi arrivano così al penultimo capitolo di questa edizione. A dettare i tempi nella serata che stabilirà chi, all’ultimo miglio della corsa, è dentro e chi è fuori, sarà come sempre la conduttrice dello show Giorgia.

Dopo gli inediti il Live Room: le due manche della serata

Dopo aver presentato una settimana fa i brani inediti giovedì 26 novembre sul palco dell’X Factor Arena la semifinale si articolerà in due manche. La prima si intitola Live Room e ognuno dei sei potrà eseguire un brano realizzato con arrangiamenti personali e accompagnato da una “propria” band di otto elementi che suonerà dal vivo.

Squadra Gabbani: i brani di Giacomo Calò e Teo Bok

Per la squadra di Francesco, Giacomo Calò eseguirà “When a Man Loves a Woman”, intensa ballad d’amore nella versione di Michael Bolton, mentre Teo Bok canterà “Faith”, uno dei brani simbolo del pop di George Michael.

Squadra Irama: i brani de Le Distanze e Patrizia

Nella squadra di Irama, Le Distanze proporranno “Sweet Dreams (Are Made of This)”, il classico degli Eurythmics trasformato da Marilyn Manson in una rilettura più cupa e industrial, e il trio in gara a #XF2026 partirà proprio da quest’ultima versione; Patrizia opterà per “Je suis malade”, struggente chanson francese resa celebre anche dall’intensa interpretazione di Lara Fabian.

Squadra Jake, il brano di Alex Fontana

Jake seguirà Alex Fontana nella performance sulle note di “Champagne Supernova”, una delle ballad più iconiche, celebri e psichedeliche degli Oasis.

Squadra Paola Iezzi, il brano dei Mad Dog

Infine, per il gruppo guidato da Paola, i Mad-Dog si esibiranno con “Murder On The Dancefloor”, partendo dalla trascinante rilettura indie-rock dei Royel Otis del celebre brano di Sophie Ellis-Bextor.

I brani della seconda manche

Il più votato al termine della prima manche guadagnerà di diritto l’accesso alla finale, senza dover affrontare la seconda manche; tutti gli altri, invece, torneranno sul palco per eseguire una cover a tema libero: Giacomo Calò potrebbe cantare “Una lunga storia d’amore”, il capolavoro di delicatezza e romanticismo firmato da Gino Paoli; Teo Bok, invece, proporrebbe “Livin’ la Vida Loca”, l’esplosiva hit latin-pop di Ricky Martin; Le Distanze potrebbero eseguire “Mon amour”, la potente ballad con cui Slimane ha rappresentato la Francia all’Eurovision Song Contest 2024; a Patrizia invece toccherebbe “Stay”, l’essenziale e intensa ballad soul di Rihanna con Mikky Ekko impreziosita da suoni riconoscibilissimi di chitarra e pianoforte; Alex Fontana tornerebbe sul palco con “R U Mine?”, uno dei brani più energici e trascinanti degli Arctic Monkeys, costruito attorno a un poderoso riff di chitarra; i Mad-Dog sarebbero alle prese con “Figure It Out”, uno dei brani più rappresentativi dei Royal Blood, un concentrato di rock ruvido e incalzante costruito su basso distorto, batteria martellante e un crescendo esplosivo.

Alla fine di questo secondo round della semifinale – attesa per giovedì 26 novembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (e come sempre anche in chiaro tutti i martedì su TV8 e tutti i mercoledì su Cielo) – verranno sommati i voti ricevuti nelle due manche dagli artisti protagonisti della seconda manche; il meno votato sarà eliminato senza possibilità di

appello; penultimo e terzultimo, invece, si contenderanno l’ultimo posto della finale con il ballottaggio tra i giudici, e come sempre se il quartetto raggiungerà una maggioranza si arriverà subito all’eliminazione, mentre in caso di parità la parola passerà al pubblico per i 200 secondi di Tilt.

Sayf ospite della semifinale di X Factor 2026

Ad arricchire il Live Show 6 di X Factor arriverà sul palco Sayf, artista italo-tunisino classe 1999 che è protagonista di un anno straordinario: dopo aver conquistato il pubblico al Festival di Sanremo 2026 con “Tu mi piaci tanto”, singolo classificatosi sul podio al secondo posto che ha già ottenuto la certificazione Platino e che ad oggi conta quasi 47milioni di streaming, a maggio ha pubblicato il suo primo album ufficiale, “Santissimo”, che ha debuttato direttamente al 1° posto della classifica FIMI ed è stato già certificato Platino. Sayf è anche reduce dal “Santissimo Tour”, prima tournée nei principali club italiani che ha fatto il pieno di sold out, in attesa dell’unica data live attesa per il 2027, “Santissima Fest”, festival musicale ideato da lui stesso e prodotto da Butterfly Effect, giunto alla sua terza edizione e previsto per venerdì 16 luglio all’Arena del Mare del Porto Antico di Genova; in più ha anche realizzato il documentario “Il cielo in una stanza”, disponibile sul canale YouTube dell’artista, girato all’interno della Casa di Reclusione di Chiavari (Genova).

Come sempre, nell’immediata vigilia del Live Show, in diretta dalla postazione a ridosso dal palco del teatro Mariasole Pollio condurrà il penultimo appuntamento con l’Ante Factor, raccontando – attraverso le voci dei concorrenti, dei giudici e degli ospiti – tutte le emozioni di questa serata così complicata e decisiva per le sorti della competizione. Proseguono anche i due appuntamenti – sempre su Sky e NOW – che accompagnano il percorso degli artisti in gara a #XF2026: per seguire giorno dopo giorno il lavoro dei giudici e dei ragazzi, scoprire le assegnazioni e vivere da vicino la preparazione ai Live, dal lunedì al venerdì alle 20:30 c’è il Daily di X Factor 2026; tutti i mercoledì alle 21:15 c’è il Road To X Factor 2026, il recap del percorso dei concorrenti con il rewatch delle esibizioni, l’assegnazione dei nuovi brani, le prove in sala, fino all’accensione del palco per le prove in studio.