Home > Spettacoli > Televisione > Diaco ha problemi di salute: al posto di ‘Bella Mà’ oggi repliche

Nuovo capitolo nel ‘caso’ che da settimane sta coinvolgendo ‘Bella Mà‘. Il programma condotto nel pomeriggio di Rai2 da Pierluigi Diaco, a quanto apprende LaPresse, oggi non sarà in onda con una nuova puntata per problemi di salute del conduttore. Al suo posto verranno trasmesse repliche del format.

‘Bella Mà’ vive un momento complesso dopo la discussa intervista di Diaco all’ex sacerdote Alberto Ravagnani, cui è seguita l’inchiesta di Selvaggia Lucarelli sulle presunte tensioni all’interno del programma, su cui la Rai ha aperto un audit. Anche al termine della puntata di ieri, a quanto filtra, si sarebbe consumato un nuovo episodio ad alta tensione.