Un concerto per essere “dalla parte di tutte le donne”. Sono tantissimi i cantanti saliti sul palco dell’Arena di Verona per ‘Una Nessuna Centomila 2026‘. L’evento sarà ora trasmesso in tv in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che cade il 25 novembre.

I cantanti di ‘Una Nessuna Centomila 2026’

Luciano Ligabue, Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Luca Carboni, Tommaso Paradiso, Angelina Mango, Arisa, Gaia, Levante, Malika Ayane, Serena Brancale, Paola Turci, Ermal Meta, Michele Bravi, Carolina Crescentini, Giorgio Pasotti, Gianmarco Saurino: grandi nomi e grandi voci, uniti – insieme a Fiorella Mannoia e Carlo Conti – dallo stesso “No” alla violenza contro le donne.

Una Nessuna Centomila 2026, dove vedere il concerto in tv

È la serata evento ‘Una Nessuna Centomila’, in onda mercoledì 25 novembre alle 21.30 su Rai 1 e in simulcast su Rai Radio2 con la conduzione di Martina Martorano, presentata questa mattina negli studi Rai di Corso Sempione a Milano. “In quest’ultimo periodo abbiamo fatto tanti passi indietro, la strada è ancora molto lunga e ogni volta che facciamo un passo avanti c’è qualcuno che vuole riportarci indietro visto che mette in discussione anche la parola femminicidio”, ha detto la conduttrice Fiorella Mannoia in conferenza stampa. “Il femminicidio ha sempre lo stesso copione, cioè è sempre un uomo che non accetta l’indipendenza e la libertà della propria compagna. Cambiano i personaggi, ma il copione è sempre lo stesso, per questo si chiama femminicidio, punisce la volontà della donna di essere indipendente, di non volere più quella persona. Per cui bisogna essere un po’ stupidi per non capirlo”, ha aggiunto rispondendo a una domanda sul leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci e alle sue dichiarazioni.

La serata – che si è svolta il 21 settembre all’Arena di Verona – vede alternarsi sul palco esibizioni, duetti e collaborazioni inedite, in un intreccio di musica e impegno sociale: un’occasione per sensibilizzare il pubblico su un fenomeno sociale e culturale che richiede l’attenzione e la partecipazione di tutti e, soprattutto, per sostenere concretamente i centri antiviolenza che accompagnano le donne nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Anche per questo, fino al 28 novembre sarà attivo il numero solidale 45580 per sostenere la Fondazione ‘Una Nessuna Centomila’ e i centri antiviolenza.

‘Nessuno è di qualcuno’, la canzone di Ligabue per l’evento

“Ligabue ci ha regalato una canzone ‘Nessuno è di qualcuno’ fatta proprio per questo evento”, ha rivelato Fiorella Mannoia. “La musica ha una forza straordinaria: unisce e può dare una mano concreta. È questo il senso di ‘Una Nessuna Centomila’, per sostenere le donne vittime di violenza e chi ogni giorno lavora al loro fianco. Sono felice di esserci, accanto a Fiorella Mannoia. Con una speranza: che l’attenzione resti accesa anche quando si spengono le luci del palco”, ha dichiarato Carlo Conti in collegamento da Roma.

La raccolta fondi per i centri antiviolenza

Giunta alla sua quarta edizione, la manifestazione ha scelto ancora una volta un grande appuntamento musicale per raccogliere fondi a favore dei centri antiviolenza. “Questa serata è il manifesto del lavoro quotidiano della Fondazione: dal sostegno ai centri antiviolenza, che ogni giorno sono sul campo accanto alle donne nel loro percorso di uscita dalla violenza, all’impegno per il cambiamento culturale, che portiamo avanti insieme agli artisti, alle istituzioni e alle scuole”, ha sottolineato Giulia Minoli Presidente Fondazione ‘Una Nessuna Centomila’.

Il programma è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con FriendsTv. “Questa serata ha un valore fortissimo per la Rai. Quando Ferdinando Salzano me l’ha proposta, ho subito detto ‘assolutamente deve tornare da noi’. Per noi è un orgoglio avere riportato ‘Una, Nessuna, Centomila’” in Rai, ha detto Williams Di Liberatore, Direttore Intrattenimento Prime Time. “Una Nessuna Centomila dimostra che la musica con la sua forza può lanciare dei segnali forti e sostenere concretamente la causa, contribuendo ad una cultura del rispetto e arrivando lontano”, ha sottolineato Ferdinando Salzano, Fondatore di Friends & Partners.

La storia di Una Nessuna Centomila

Dopo il debutto nel 2022 a Campovolo, alla RCF Arena di Reggio Emilia, con 100.000 presenze, il doppio sold out all’Arena di Verona nel 2024 e il grande evento tutto esaurito del 2025 in Piazza del Plebiscito a Napoli, per la prima volta nel Sud Italia, ‘Una Nessuna Centomila’ è tornata all’Arena di Verona. “Ma nel 2027 torneremo a Napoli a Piazza del Plebiscito”, ha annunciato ancora Salzano. Grazie al pubblico presente a Verona e al sostegno dei partner è già stata raggiunta la cifra di 505.617 euro destinati alla Fondazione ‘Una Nessuna Centomila’ per il sostegno ai centri antiviolenza – individuati sulla base di criteri trasparenti, di territorialità, in relazione alle esperienze e al bisogno – e le attività di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne.