Ok il prezzo è giusto è tornato, lo storico programma Mediaset condotto all’epoca da Iva Zanicchi si ripresenta in una nuova versione. L’iconico “100, 100, 100!” è entrato nella memoria collettiva e nel pubblico già è alta la curiosità per i contenuti del nuovo format. “OK il prezzo è giusto!” da lunedì 7 dicembre torna nel preserale di Canale 5, dal lunedì alla domenica, con un’edizione tutta nuova. A guidare il gioco sarà Ilary Blasi, pronta a raccogliere l’eredità di un titolo amatissimo e a portarlo nel presente con la sua ironia e la sua spontaneità. Una nuova protagonista per un programma che conserva intatti il suo spirito, la sua grande giocabilità e il suo linguaggio. La formula resta invariata: intuire e indovinare il prezzo giusto di un oggetto, della spesa, di un’auto, di un telefonino… Ma il divertimento non si esaurisce nella risposta. È impossibile resistere alla tentazione di provarci, anche da casa. E poi la suspense, la gioia di chi indovina e la partecipazione di un pubblico che sarà parte integrante del gioco.

La polemica di Iva Zanicchi

Lo scorso 1 novembre, in diretta a Domenica In con Mara Venier, Iva Zanicchi si era sfogata per non essere stata chiamata da Mediaset: “Ma andate a f…, va” aveva detto la conduttrice e cantante. Qualche ora più tardi erano arrivate le scuse: “Ci tengo a ribadire che quanto espresso corrisponde esattamente a ciò che penso. Credo che mi fosse dovuta almeno una telefonata, visto il rapporto che ho sempre avuto con Mediaset e questa trasmissione che ho condotto e amato per undici anni”. Zanicchi ha quindi rinnovato “l’augurio di un grande successo anche alla nuova conduzione”, ribadendo, però, che “sarebbe stato corretto, prima che fosse pubblico ovunque, dirlo anche a me”