Enrico Mentana commenta sui propri profili social i rumors circolati nelle ultime ore sulla sua prossima destinazione professionale dopo il divorzio da La7.”Oggi ho letto molte notizie sul mio futuro…alcune del tutto nuove anche per me! A presto per mettere le cose in chiaro, fuori dai pettegolezzi”. Il suo nome è stato accostato a Tv8, dove sempre secondo le indiscrezioni dovrebbe guidare il tg e una striscia preserale nella stessa fascia oraria di Otto e mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7. Mentana accompagna il suo post con una foto di Ficarra e Picone e la scritta ‘Il 7 e l’8’, titolo di un vecchio film del duo comico.

Bruno Vespa: “Mentana dove va? Non ne ho idea”

Intervistato ieri a “Un giorno da Pecora” su Rai Radio 1, Bruno Vespa ha parlato del futuro del collega. “Deciderà lui, non ne ho idea”. Le piacerebbe se venisse in Rai? “Certo”. Cosa potrebbe fare? “Su questo non ne ho idea”. E invece alla guida del TgLa7 chi vedrebbe meglio tra Floris e Damilano? “Entrambi hanno la struttura per farlo”. Che giudizio di Urbano Cairo, che di La7 è l’editore? “Io gli dico sempre una cosa: tu sei il più bravo di tutti in assoluto, perché riesci a fare un grande giornale di sistema come il Corriere della Sera e fai, invece, una televisione rispetto alla quale la mia amata Telekabul era uno zuccherino. Lui guarda al mercato, al business, del resto non gliene frega nulla”. Non ha mai provato a portarla a La7? “Ci fu un momento, non ricordo quando, in cui Salerno fece un avances che durò un nanosecondo”. Lei ci pensò, anche solo per un istante? “No, non ci sarei mai andato”. Rispondendo ad una domanda arrivata da un radioascoltatore del programma, che gli chiedeva se riuscisse ad immaginare un ‘Porta a Porta’ condotto da Enrico Mentana, Vespa ha risposto: “Credo che lo farebbe benissimo, non credo però che lo farebbe”.