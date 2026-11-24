Simona Ventura contro Barbara D’Urso sui social. Sullo sfondo della polemica, anche questa volta, le dinamiche di Ballando con le Stelle. “Sono scesa sul tuo terreno, quello che ti è più congeniale, quello dei social, perché in trasmissione non mi saluti neanche. Non saluti nessuno, ma questi sono affari tuoi”, esordisce Ventura in un video postato sui suoi profili social. “Faccio fatica a riconoscerti, ma tu sei la stessa persona che due o tre anni fa, quando veniva trattata come una appestata ed erano spariti tutti, sei venuta a casa nostra? Ti abbiamo invitato noi Barbara, ti ricordi? Ti ho chiamato e con Giovanni (Terzi, ndr) ti abbiamo consigliato di fare Ballando come concorrente, che per noi era stata una bellissima esperienza. Questo te lo ricordi? Perché mi sa che te lo sei dimenticata”, rimarca Ventura. “Sai, noi non salviamo delle vite, non operiamo a cuore aperto ma siamo tanto fortunate a lavorare nel maggiore show del sabato sera di Rai 1 peraltro lautamente pagate”, prosegue.

E ancora: “Ma davvero le domande che faccio io sono intollerabili provocazioni? Mentre un giudice che dice a una concorrente ‘ti do il mio tutore’…quella è una battuta di spirito? Faccio veramente fatica”. Nel video, Ventura mostra anche una sua intervista a Tv Talk “prima del puzza-gate’, ovvero la lite D’Urso-Mariotto, in cui definisce la stessa D’Urso “una grande professionista della televisione”. Poi conclude: “Io so che non replicherai a questo video, ma che scatenerai la tua fanbase per cercare di difenderti. Ma non hai bisogno di difenderti con me, è tempo perso. E ti dico una cosa: a me le ‘shitstorm’ non mi fanno né caldo né freddo, anzi mi divertono e mi rendono più forte. Col cuore Barbara, ma soprattutto senza rancore”.