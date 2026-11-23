Home > Spettacoli > Televisione > Totti e gli acronimi SPQR e LGBTQIA+, la gag con Fagnani a ‘Belve’ – Il video

Francesco Totti a ‘Belve’ come non si era mai visto prima, un’intervista ironica e profonda tra lacrime sincere e risate con una gag esilarante sugli acronimi SPQR e LGBTQIA+. A Belve, in onda il 24 novembre su Rai2, Francesca Fagnani racconta le fasi della sua vita, privata e professionale. La fine dolorosa della storia con Ilary Blasi, il nuovo amore con Noemi Bocchi (e possibili future scelte con lei…), la famiglia, il rapporto complesso con i figli, il ricordo commosso del padre, le delusioni e l’addio al calcio.

“Con il senno di poi, pensa che qualcuno si sia approfittato della sua posizione quando era al top?” domanda Fagnani. “Persone impensabili, familiari, amici, parenti. Hanno mangiato in tanti – rivela Totti – Poi col passare del tempo le strade si dividono e capisci cosa è successo realmente. Potessi non lo rifarei”.

Il ricordo del padre e la fine del matrimonio con Blasi

Francesco Totti si emoziona ricordando suo padre: “Non gli ho mai detto ti voglio bene” dice con gli occhi lucidi. “Cosa le manca di più?” domanda Fagnani. “L’abbraccio. Sono cose che non fai e poi quando vengono a mancare le persone che sono il fulcro di tutto ti senti perso e solo. Senza di lui è un’altra vita. Oggi mi dico che sono stato una testa di cazzo a non averlo fatto. Purtroppo sto facendo lo stesso con i miei figli. E so che sbaglio”.

Sulla fine del matrimonio con Blasi, Fagnani ricorda le parole di Ilary proprio a Belve: “Disse che non avreste superato un tradimento dell’uno o dell’altro. Aveva ragione?” chiede la giornalista. “È successo. Non riesco a perdonare” ammette Totti che risponde con grande sincerità alle domande di Fagnani anche sulla sua storia d’amore con Noemi Bocchi. La stessa sincerità con cui l’ex capitano giallorosso ripercorre la delusione negli ultimi mesi alla Roma: “Avrei preferito che la società mi rispettasse di più”. Poi, quando Fagnani gli chiede di un suo futuro con la Roma, Totti a sorpresa… Un’intervista fiume, potente ed intensa, in cui però non mancano momenti assolutamente divertenti, come quando Fagnani sottopone Totti a un test di romanità e gli chiede di sciogliere l’acronimo SPQR.

Al via l’ottava stagione di Belve, gli altri ospiti della prima puntata

L’ottava stagione di “Belve”, il programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Our Films, prende il via domani martedì 24 novembre in prima serata su Rai 2 alle 21.25. Gli altri ospiti della prima puntata sono Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani. Tornano anche gli ormai famosi provini, che quest’anno si chiamano ‘Belve in prova’: persone comuni siederanno sullo sgabello intervistate da Francesca Fagnani. E non mancherà, come di consueto, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato nel corso degli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico.