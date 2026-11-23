Si respira ancora aria di ‘profumo-gate’ a La Volta Buona. Inizia da qui la nuova settimana di programmazione del daily show condotto da Caterina Balivo, in diretta tutti i giorni su Rai 1 da lunedì 23 a venerdì 27 novembre 2026, dalle 14.05 alle 16.00.

Dal caso che ha coinvolto Guillermo Mariotto e Barbara d’Urso a Ballando con le stelle alle storie di tradimenti, dal boom delle iniezioni dimagranti ai sequestri di studi di medicina estetica non a norma, fino alla longevità: nel salotto pomeridiano di Rai 1 si torna ad approfondire i temi al centro delle cronache e della vita quotidiana, con le testimonianze della gente comune e dei personaggi celebri più amati dal pubblico.

Gli ospiti di Ballando in studio

Come di consueto Caterina Balivo accoglierà in studio concorrenti, ballerini e giurati dello show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Tra esibizioni, verdetti e retroscena, si commenterà quanto accaduto in pista e come cambiano gli equilibri della gara.

Proseguiranno gli approfondimenti sulle truffe. Attraverso casi di cronaca, testimonianze dirette e il contributo degli esperti, si parlerà di come riconoscere i segnali d’allarme e tutelarsi. Spazio anche alle relazioni familiari, agli amori e ai tradimenti, con i racconti diretti di chi ha affrontato una delusione e di come si è riusciti a ricostruire la fiducia.

Torna l’appuntamento con la salute e la cura di sé. Con i pareri scientifici degli esperti si parlerà di diete, corretti stili di vita e prevenzione, con un approfondimento sul boom delle iniezioni dimagranti e sui rischi legati all’abuso di questi farmaci. Da recenti sequestri nei centri non in regola prenderà spunto il confronto su medicina estetica e chirurgia plastica, con un’attenzione particolare alla sicurezza dei trattamenti e alle verifiche da fare prima di sottoporvisi. Si parlerà, infine, di longevità con gli esperti e le preziose testimonianze degli ospiti ultracentenari, che ripercorreranno, attraverso ricordi e abitudini quotidiane, le loro abitudini di vita. La regia è di Daniela Celotto.