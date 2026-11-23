Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 2026 oggi, lunedì 23 novembre, è il giorno della semifinale per il reality condotto da Ilary Blasi, accompagnata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Toccherà al pubblico decidere il destino dei concorrenti rimasti nella Casa: Alessandro Roncaccia, Alessandro Varsi, Andreas Müller, Federica Morello, Piera Meloni e le (già) finaliste Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi.

Le anticipazioni e le tensioni nella Casa

Una doppia eliminazione e la proclamazione del quarto finalista accenderanno una serata ricca di colpi di scena, tra cui il ritorno di Alessandra Mussolini, la vincitrice in carica. Ultimi giorni di convivenza e nodi che vengono tutti al pettine. Sono ancora tanti i sospetti su Federica Morello: per molti il suo comportamento è ambiguo, poco autentico e strategico. E, stasera, le ultime nomination di questa edizione riveleranno ancora una volta alleanze e tensioni irrisolte. Andreas Müller e Marina La Rosa: le parole di Veronica, la moglie di Andreas, hanno creato un po’ di tensione nel loro rapporto. Il chiarimento, le scuse, l’abbraccio… è tornato tutto come prima? Marina sembra avere ancora un nodo da sciogliere. E stasera se ne parlerà con loro.