Non decolla la nuova stagione di Report su Rai3 con la conduzione di Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi. La trasmissione, passata alla co-conduzione dei due giornalisti in questa nuova edizione seguita alla rimozione di Sigfrido Ranucci (ora sospeso dalla Rai per 10 giorni), resta sotto la soglia del milione di spettatori negli ascolti tv della terza puntata andata in onda domenica 22 novembre 2026. Report ha infatti interessato 912.000 spettatori pari al 5.3% di share, un dato che migliora di poco i numeri fatti registrare nel corso della seconda puntata di domenica 15 novembre, quando però la trasmissione doveva anche fare i conti con la ‘concorrenza’ della partita di calcio in Nations League tra Belgio e Italia.

Gasparri: “Diminuiscono gli spettatori ma non aumenta la verità”

Nel corso dell’ultima puntata ha trovato spazio anche l’inchiesta di Giorgio Mottola con la collaborazione di Greta Orsi dal titolo ‘Il consulente nel mirino’ in cui ci si è soffermati su quella che, nella presentazione della puntata, è stata definita la “campagna mediatica contro Giangaetano Bellavia, storico consulente della Procura di Milano e collaboratore di Report” accusato di “dossieraggio”. Una campagna che, secondo gli autori della puntata, sarebbe stata dai “giornali del gruppo Angelucci”. Oggi le prime reazioni sulle ricostruzioni di Report, con il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri che è tornato alla carica contro il programma.

“Report invece di occuparsi del caso Ranucci-Lavitola, che continua a ignorare, e del crollo degli ascolti che registra, si è impegnato nell’ultima puntata in una imbarazzata e non convincente autodifesa di Gian Gaetano Bellavia, il commercialista che lavorava sia per numerose Procure della Repubblica che per Report. La sua autodifesa è stata risibile. Ha confermato che sono stati rubati dal suo studio delicati e riservati documenti della magistratura da parte di una sua ex collaboratrice. Ha confermato che lavorando sia per le Procure che per Report, nel suo ufficio ci poteva essere un intreccio di carte e documenti, che noi abbiamo denunciato con un’iniziativa parlamentare e anche con un esposto alla magistratura milanese, che ci risulta essere impegnata in una indagine nei confronti del consulente di Report. Pertanto, l’autodifesa non ha convinto nessuno e, anzi, ha offerto chiari elementi di conferma dei nostri dubbi e dei nostri sospetti”, è il parere di Gasparri. “Si è detto -ha aggiunto il senatore- che i dossier di Report e delle Procure sono stati nello stesso luogo, nelle mani della stessa persona, peraltro trafugati da una collaboratrice, con la possibilità di commistioni ed intrecci tutti da chiarire. A Report diminuiscono gli spettatori, ma non aumenta la verità. E noi su questa vicenda andremo avanti”, ha concluso Gasparri.

Gli altri ascolti tv, bene ‘La Famiglia Panini’ su Rai1

Per quanto riguarda gli altri ascolti tv registrati nella giornata di domenica 22 novembre, spicca ‘La Famiglia Panini – L’Avventura delle Figurine’ che su su Rai1 ha conquistato 3.635.000 spettatori pari al 23% di share. Su Rai2 ‘The Rookie’ ha ottenuto 549.000 spettatori con il 3%. Su Canale5 ‘Racconto di una Notte’ ha ottenuto 1.820.000 spettatori con uno share del 12.7%. Su Italia1, ‘Le Iene presentano: La Cura’ ha incollato davanti al video 704.000 spettatori con il 6.9%. Su Rete4, ‘Fuori dal Coro’ ha totalizzato 670.000 spettatori per il 5.6%. Su La7 ‘La7 Doc – La Storia di Mr Huang’ ha raggiunto 387.000 spettatori e il 2.3%. Su Tv8 ‘Il giustiziere della notte’ ha ottenuto 353.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove, ‘Che Tempo Che Fa’ ha radunato 1.754.000 spettatori con il 10.3%.