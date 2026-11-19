Dal Festival di Sanremo ai Latin Grammy, passando per i nuovi format. Il Consiglio di amministrazione della Rai ha dato il via libera ai palinsesti inverno-primavera, il cuore della stagione televisiva del servizio pubblico. Il clou, per quanto riguarda l’Intrattenimento prime time, sarà rappresentato dal Festival di Sanremo, da quest’anno affidato alla direzione artistica di Stefano De Martino. Il conduttore lo ha già definito un festival “punk”, e l’obiettivo della rassegna, con una formula rinnovata, sembra anche quello di innovare il linguaggio senza perdere, però, gli elementi tradizionali di una manifestazione storica. Spazio alla musica anche con ‘Evento Europa’, che porterà quella italiana oltreconfine, con due appuntamenti in altrettante location continentali: Madrid e Parigi.

E poi i Latin Grammy Celebra, già annunciati a luglio in occasione della presentazione dei palinsesti autunnali, sviluppati in collaborazione con Latin Recording Academy e con De Martino ancora al timone. In programma anche due eventi dedicati alla comicità. Si passa quindi a Rai2, dove verrà trasmesso lo spettacolo ‘I sette re di Roma’, remake con Enrico Brignano del capolavoro di Luigi Magni con Gigi Proietti. Largo poi a un ciclo di show comici. Per quanto riguarda l’intrattenimento Day time arriva, sempre su Rai2, ‘Ultima chiamata’ con Vittorio Brumotti. Sul fronte cultura ecco ‘La scoperta’, nuovo programma divulgativo che Licia Colò condurrà su Rai3. E poi ‘Vite d’artista’ (sempre su Rai3), due prime serate dedicate al racconto delle città e dei personaggi che hanno lasciato un segno nella storia dell’arte. Ancora su Rai3, stavolta in seconda serata, ‘Renzo Arbore – Una vita in scena’, una serie biografica dedicata a una delle leggende della tv e della musica italiana.

Su Rai1 Vincenzo Salemme dirige e interpreta ‘E fuori nevica’ con protagonisti tre fratelli alle prese con un’eredità e una convivenza obbligata. L’iniziativa sarà trasmessa in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli. Confermatissimi, ovviamente, ‘Ulisse’ e ‘Passaggio a Nord ovest’ con Alberto Angela. Si passa poi alle fiction con il ritorno de ‘La preside 2’, ‘Che Dio ci aiuti 9’, ‘Makari 5’, ‘Costanza 2’ e ‘Malinconico 3’ su Rai 1 e ‘Rocco Schiavone 7’ e ‘Mare fuori 7’ su Rai 2. Poi le novità: ‘Tutte per una ‘con Bianca Guaccero e Nicole Grimaudo, ‘Il medico di tutti’ con Rocco Papaleo, ‘Il milanese’ con Alessandro Tedeschi e Vittoria Puccini, ‘Game Over’ con Beppe Fiorello e Selene Caramazza, ‘Mamma non mamma’ con Gabriella Pession e Giorgio Marchesi, ‘Cagnàz’ con Guido Caprino ed Eugenio Franceschini.

Poi le serie ritratto, tra cui ‘Portobello’ sul caso giudiziario di Enzo Tortora, con Fabrizio Gifuni e la regia di Marco Bellocchio. ‘La promessa di Patrizio’ racconta la parabola umana e sportiva di Patrizio Oliva, mentre ‘Lucio’ sarà un tv movie che ripercorre la vita di Lucio Dalla. E ancora ‘Alessandro Volta’, a 200 anni dalla morte dello scienziato, e ‘Karol e il calcio di rigore’, docufiction incentrata su Giovanni Paolo II. Non mancherà, infine, lo sport tra 38esima America’s Cup, per la prima volta ospitata in Italia e a Napoli, la Coppa del Mondo di sci, i Campionati Europei indoor di atletica leggera, il Sei Nazioni di Rugby e il ciclismo, con le ‘classiche’ di primavera e il Giro d’Italia. Per i più piccoli, da febbraio, è previsto il lancio del nuovo canale Rai V/be”.