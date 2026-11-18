X Factor 2026 entra nel vivo nella puntata di giovedì 19 novembre, in diretta alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (e come sempre anche in chiaro tutti i martedì su TV8 e tutti i mercoledì su Cielo). Il Live Show 5 è il primo traguardo di stagione. I sette artisti in gara arriveranno al loro obiettivo minimo, la presentazione del proprio inedito nato da questa esperienza nello show Sky Original prodotto da Fremantle. Un momento attesissimo e agognato da tutti gli artisti che, lavorando brano dopo brano e settimana dopo settimana – guidati dai giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi – hanno letteralmente sognato questo momento. A guidare lo show nella notte che ‘battezzerà’ i sette brani originali, la conduttrice dello show Giorgia.

Ecco gli inediti sul palco della X Factor Arena

Sul palco dell’X Factor Arena, i sette artisti ancora in gara proporranno per la prima volta il brano con cui puntano a proseguire il proprio percorso nello show (tutti i pezzi saranno disponibili, per Warner Music Italy, su tutte le piattaforme digitali a partire dalla mezzanotte):

Per la squadra di Francesco Gabbani , Giacomo Calò presenterà “A un passo da”, brano che porta la firma, come testo e musica, di Giuliano Sangiorgi; Teo Bok eseguirà “Believe Me”, brano di cui l’artista in gara è anche autore insieme ad Andres Recio, la cui musica è di Olmo Zucca e che è prodotto dallo stesso Zucca insieme a Luca Pretolesi;

, Giacomo Calò presenterà “A un passo da”, brano che porta la firma, come testo e musica, di Giuliano Sangiorgi; Teo Bok eseguirà “Believe Me”, brano di cui l’artista in gara è anche autore insieme ad Andres Recio, la cui musica è di Olmo Zucca e che è prodotto dallo stesso Zucca insieme a Luca Pretolesi; Nella squadra di Irama , Le Distanze proporranno per la prima volta “Missione di soccorso”, firmato come musica e testo da loro insieme a Gianmarco Manilardi e OMÄR e prodotto da Dani Galenda e Berry; Patrizia terrà a battesimo “RIMAN”, brano che ha testo e musica di Antonio Mazzariello, Sofia Marsella, Enrico Esposito, Lorenzo Biscione (insieme a Glosie nel testo) e prodotto da Dani Galenda;

, Le Distanze proporranno per la prima volta “Missione di soccorso”, firmato come musica e testo da loro insieme a Gianmarco Manilardi e OMÄR e prodotto da Dani Galenda e Berry; Patrizia terrà a battesimo “RIMAN”, brano che ha testo e musica di Antonio Mazzariello, Sofia Marsella, Enrico Esposito, Lorenzo Biscione (insieme a Glosie nel testo) e prodotto da Dani Galenda; Jake La Furia segue Alex Fontana nella nascita di “Vivian”, canzone per la quale l’artista in gara firma testo e musica insieme a Lorenzo Lumia, Simone Reo, Gianmarco Manilardi, quest’ultimo anche alla produzione;

segue Alex Fontana nella nascita di “Vivian”, canzone per la quale l’artista in gara firma testo e musica insieme a Lorenzo Lumia, Simone Reo, Gianmarco Manilardi, quest’ultimo anche alla produzione; Ifine, per il gruppo guidato da Paola Iezzi, camilla farà sentire per la prima volta “Solo noi”, testo di Riccardo Schiara e J4rk, musica e produzione di Giordano Colombo; i Mad-Dog avranno la prima esibizione col loro brano “Pericolosa”, scritto da loro quattro insieme ad Andrea Bonomo e Diego Caterbetti/Naska, che firmano anche la musica insieme a Giordano Colombo, presente anche come produttore.

Le cover al ballottaggio

Uno di loro andrà al ballottaggio, a fine serata, dove verrà raggiunto dal meno votato della seconda manche, in cui eseguiranno solo cover:

Giacomo Calò potrebbe cantare “Lose Control”, il successo che ha consacrato il cantante americano Teddy Swims e che detiene il record di permanenza più lunga nella storia della classifica americana; Teo Bok , “Always”, la celebre power ballad del 1994 tra le più rappresentative della discografia dei Bon Jovi;

potrebbe cantare “Lose Control”, il successo che ha consacrato il cantante americano Teddy Swims e che detiene il record di permanenza più lunga nella storia della classifica americana; , “Always”, la celebre power ballad del 1994 tra le più rappresentative della discografia dei Bon Jovi; Le Distanze potrebbero eseguire “Il mondo” di Jimmy Fontana, grande classico della musica italiana del 1965 il cui arrangiamento porta la firma di Ennio Morricone; Patrizia “Listen”, intensa ballad di Beyoncé che rappresenta un enorme banco di prova vocale grazie al suo finale potente ed epico;

potrebbero eseguire “Il mondo” di Jimmy Fontana, grande classico della musica italiana del 1965 il cui arrangiamento porta la firma di Ennio Morricone; “Listen”, intensa ballad di Beyoncé che rappresenta un enorme banco di prova vocale grazie al suo finale potente ed epico; Alex Fontana potrebbe proporre la sua versione di “Young and Beautiful” di Lana Del Rey, ballad dal respiro cinematografico presente, appunto, nella colonna sonora de Il grande Gatsby di Baz Luhrmann;

potrebbe proporre la sua versione di “Young and Beautiful” di Lana Del Rey, ballad dal respiro cinematografico presente, appunto, nella colonna sonora de Il grande Gatsby di Baz Luhrmann; camilla avrebbe in scaletta “When We Were Young” di Adele, uno dei brani più nostalgici del disco dei record 25 della cantautrice britannica; i Mad-Dog sarebbero alle prese con “Psycho Killer” dei Talking Heads, uno dei brani simbolo della band, reso immediatamente riconoscibile dalla sua celebre linea di basso e dall’alternanza tra inglese e francese nel testo.

Alla fine della puntata di giovedì i due meno votati delle manche andranno al ballottaggio dai giudici: se raggiungeranno una maggioranza si arriverà subito all’eliminazione, mentre in caso di parità la parola passerà nuovamente al pubblico per i 200 secondi di Tilt.

Settembre torna sul palco

E ancora, un ritorno a casa arricchirà il Live Show 5 di #XF2026: sarà sul palco Settembre, cantautore nato proprio nella famiglia di X Factor che nel 2025, con il brano “Vertebre”, manifesto intimo sulle fragilità generazionali e la vulnerabilità dei rapporti, si è aggiudicato il primo premio nella categoria Nuove Proposte, facendo il pieno di riconoscimenti della critica con il Premio “Mia Martini”, il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”, il Premio Enzo Jannacci e il Premio SIAE per il miglior videoclip, oltre a conquistare poi il Disco d’Oro.

L’anno successivo ha pubblicato “Due settimane”, singolo che ha inaugurato il nuovo percorso musicale e che ha portato sui principali palchi dei festival radiofonici italiani, e a seguire “Lentiggini”. Settembre ha annunciato i primi appuntamenti del 2027 nei club: il 9 marzo sarà a Pozzuoli (NA) al Duel Club, il 15 marzo a Roma al Largo Venue, il 20 marzo a Milano ai Magazzini Generali.

L’opening con Artemas

L’opening della serata vedrà protagonista sul palco il cantautore britannico Artemas, tra le voci più interessanti della scena alt-pop. Originario dell’Oxfordshire, in Inghilterra, ha raggiunto il successo internazionale nel 2024 grazie alla hit virale “i like the way you kiss me”, entrata nella Top 15 della Billboard Hot 100 e che da allora ha superato 1,6 miliardi di stream.

Come sempre, quando mancheranno solo pochi minuti all’inizio del Live Show, Mariasole Pollio in diretta dalla sua postazione a pochissimi metri dal grande palco del teatro condurrà l’Ante Factor, raccontando le emozioni della vigilia attraverso le voci dei concorrenti, dei giudici e degli ospiti.

Proseguono anche i due appuntamenti – sempre su Sky e NOW – che accompagnano il percorso degli artisti in gara a #XF2026:

per seguire giorno dopo giorno il lavoro dei giudici e dei ragazzi, scoprire le assegnazioni e vivere da vicino la preparazione ai Live, dal lunedì al venerdì alle 20:30 c’è il Daily di X Factor 2026

tutti i mercoledì alle 21:15 c’è il Road To X Factor 2026, il recap del percorso dei concorrenti con il rewatch delle esibizioni, l’assegnazione dei nuovi brani, le prove in sala, fino all’accensione del palco per le prove in studio.

I pronostici

Tre puntate alla fine, sette artisti ancora in gara: è il momento decisivo anche per ribaltare i pronostici. Al momento, il grande favorito è Alex Fontana, del team Jake La Furia, in pole – come riporta Agipronews – a 2,00 su William Hill e 2,25 su Goldbet, che in quota distanzia ancora Patrizia Napolano, in pole le prime settimane, ora offerta a 3,50. Si affaccia per la prima volta sul podio invece Teo Bok, proposto a 5 volte la posta.

Nonostante sia l’unico giudice rimasto con una sola possibilità di vittoria, Jake La Furia punta sul suo cavallo di razza Alex Fontana e vede il successo finale a 2,25, sale a 3,00 Irama, con Francesco Gabbani (4,50) a precedere Paola Iezzi, “campionessa in carica”, ultima a 9,00.

Nonostante Irama sia il primo sfidante di Jake La Furia, secondo i bookmaker anche lui rischia di rimanere con un solo cantante, visto che i “suoi” Le Distanze sono nettamente favoriti per l’eliminazione, a 1,20, su Camilla Guerrini (7,00) e i Mad Dog (9,00), entrambi della squadra di Paola Iezzi.