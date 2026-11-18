Sigfrido Ranucci sospeso dalla Rai per 10 giorni. Lo ha annunciato lo stesso ex conduttore di Report sui social. “Prima che lo veniate a sapere dai giornali, ci tengo a dirvi che dal 23 novembre partirà la mia sospensione dalla Rai per 10 giorni. Verrà data esecuzione al provvedimento disciplinare del 5 ottobre scorso”, ha detto il giornalista su Facebook. “Sarò sospeso dal lavoro e salterò due puntate di Spotlight ma non farò mancare il mio sostegno alla squadra. Vi prego di non farlo mancare anche voi. Prossimo appuntamento lunedì 22 novembre ore 22.30 canale 48 e su RaiPlay”.

Il ritorno di Ranucci a RaiNews24

Ranucci, dopo essere stato rimosso dalla conduzione di Report, su Rai3, è tornato a RaiNews24. “La Rai mi ha posto davanti a una scelta: la sede del Cairo in qualità di corrispondente, il Tg3 a disposizione del direttore, oppure RaiNews24 con delega agli approfondimenti”, aveva fatto sapere in un post su Instagram. “Ringrazio il direttore Luca Terzulli e i colleghi del Tg3 per avermi aperto, in un momento così complicato della mia vita professionale, le porte di quella testata dove trentasei anni fa ho mosso i primi passi: prima come assistente ai programmi, poi come giornalista. Dopo giorni tormentati ho scelto di tornare a RaiNews, il porto da cui ero salpato prima di approdare a Report”.