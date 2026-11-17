“Esorcizzare il dolore è un compito per chi fa il mio mestiere, la musica è una grande messaggera e la televisione lo è altrettanto. Ogni momento ha una sua storicità, gli eventi non è che succedono solo adesso, sono accaduti anche nel passato. Solo che oggi avendo a disposizione tante piattaforme, qualsiasi cosa viene amplificata, naturalmente entra in modo prepotente nelle nostre case. Noi in qualche modo vogliamo rientrare, riappropriarci naturalmente di questa leggerezza che ne abbiamo tanto bisogno”. Così Sal da Vinci a margine della presentazione di ‘Meravigliosamente’, il nuovo programma Rai che ripercorre i 50 anni della carriera del cantante napoletano vincitore a Sanremo lo scorso anno.