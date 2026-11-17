“Sicuramente il programma (‘Meravigliosamente’ ndr) rappresenta un momento felice di questo viaggio incredibile della mia vita che racconto una parte in questo programma. Al mio fianco ci saranno due donne meravigliose come Bianca Balti e Iaia Forte che mi hanno donato la la loro umanità, la loro capacità di entrarmi nel cuore, danzando in punta di piedi”. Sono le parole di Sal Da Vinci a margine della presentazione di “Meravigliosamente”, il nuovo programma Rai che ripercorre i 50 anni della carriera del cantante napoletano vincitore a Sanremo lo scorso anno. “Tanti gli ospiti presenti, tutti quelli che hanno segnato la mia vita, Gianna Nannini, Rocco Papaleo, Enrico Brignano. Insomma non mi sono fatto mancare proprio niente”.