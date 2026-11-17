Pierluigi Diaco, a quanto si apprende, ha dato mandato all’avvocato Alberto Misiani di predisporre una querela contro Fabrizio Corona e Stefano Bettarini, per il reato di diffamazione aggravata, “in relazione a loro affermazioni gravemente lesive della reputazione e della onorabilità”. La querela si riferisce alla puntata andata in onda lunedì sera nel canale YouTube di Corona, durante la quale è stata raccolta la testimonianza di Giacomo Bettarini, figlio di Stefano e di Simona Ventura, sulla sua esperienza a ‘BellaMà’, il programma condotto da Diaco nel pomeriggio di Rai2.

Cos’è successo nella puntata

Al centro della vicenda c’è il racconto di Giacomo Bettarini, che ha lavorato per circa due anni a ‘BellaMa’. Nell’intervista telefonica raccolta da Fabrizio Corona, il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura ha descritto un rapporto difficile con il conduttore e un clima di lavoro che, a suo dire, sarebbe progressivamente peggiorato.

Secondo la sua ricostruzione, il contrasto sarebbe nato da un reel per il quale gli erano state chieste alcune modifiche. Al suo rifiuto sarebbe seguito un allontanamento dallo studio e uno scambio di battute degenerato in uno scontro. Bettarini ha attribuito a Diaco la frase: “Non mi faccio mettere i piedi in testa da un ragazzino. Ti prendo a calci in c**o“. Ha inoltre sostenuto di aver subito successive scenate e comportamenti che lo avrebbero messo in difficoltà anche davanti ad altre persone.