Fiorello ha aperto la puntata odierna di La Pennicanza su Rai Radio2 con una ‘stoccata’ a Milly Carlucci. Commentando con la consueta ironia la sua ospitata al Tg1 e il mistero sulla presenza di Barbara D’Urso nella prossima puntata di Ballando con le stelle 2026, dopo la lite in diretta tv con Guillermo Mariotto nella puntata del varietà di sabato 14 novembre, lo showman ha detto: “Milly sei un genio del male! Neanche Maria De Filippi è arrivata a tanto. Ha creato tutta sta roba per andare 6 minuti al Tg1 e le hanno pure chiesto: ‘Ma ci sarà Barbara D’Urso?’. E lei ha risposto: ‘Eh, dovete aspettare sabato per vedere se ci sarà o se non ci sarà’. A me però ha scritto Barbara D’Urso e mi ha detto che sabato ci sarà! Mi ha detto: ‘Ti pare che me ne vado così? Non me ne vado, ma come cornuta e mazziata?’. Abbiamo già il titolo: ‘Barbara c’è!’”.

Cosa aveva detto Milly Carlucci al Tg1

Intervistata dal Tg1 dopo l’esplosione del caso di Ballando, Milly Carlucci come detto da Fiorello non ha sciolto le riserve sulla presenza della D’Urso alla prossima puntata: “Adesso non lo so se resterà. Non so ancora cosa farà, lei ha diritto di scegliere Sabato ha dichiarato che prenderà una decisione e vedremo sabato prossimo quale sarà”, ha detto la conduttrice di Ballando. “Intanto mi fa sorridere che sia diventato un caso nazionale, al di là del fatto che Mariotto ha già chiesto scusa. Il gesto è stato uno dei gesti istrionici di Mariotto”, ha evidenziato Carlucci. “Adesso sembra che io stia facendo la difesa d’ufficio di Mariotto”. A difesa della sua trasmissione, presa di mira già ieri sempre da Fiorello a La Pennicanza, Carlucci ha sottolineato che Ballando “è un varietà particolare. Sono quattro ore e mezza di programma, ci sono dei momenti con punte di intemperanza. Non è che mi facciano piacere”.

Milly sui social: “La lite resti in famiglia”

Già prima dell’intervista al Tg1, Milly Carlucci era intervenuta sul litigio andato in scena a Ballando con un post sui social: “Io voglio dire che in questa grande famiglia di Ballando, anche la giuria è una realtà che abbiamo sempre voluto e difeso. C’è amore e difesa nei confronti di Guillermo Mariotto e c’è amore e difesa anche per Barbara D’Urso che abbiamo fortemente voluto da tre anni. Vogliamo bene a tutti e due”. Lo dice Milly Carlucci sui social provando a mettere fine alle polemiche seguite dal litigio tra Mariotto e D’Urso durante la puntata di domenica. Nell’annunciare che Paolo Belli sarà Ballerino per una notte, Carlucci esalta la parola ‘Famiglia’: “Qualcuno attacca un membro della famiglia, tutta la famiglia si unisce in supporto a difesa di questo personaggio. Succede un fatto all’interno della famiglia, è un fatto che va risolto all’interno della famiglia, come quando litigano fratelli, cugini, genitori, figli o cose di questo genere. Si risolve lì. Nel nucleo famigliare, con molta tranquillità”, conclude.ù

Mariotto prova a spiegarsi: “Pensavo a un gioco, mi chiamava ‘Mariottino’…”

In attesa di conoscere anche ufficialmente la decisione della D’Urso, oggi è Mariotto che prova a spiegarsi in un faccia a faccia con Milly Carlucci che è stato annunciato dalla stessa conduttrice in un post sul suo profilo di Instagram e che sarà trasmesso alle 17 su RaiPlay per ‘Ballando Segreto’: “Pensavo che stessimo giocando, mi chiamava ‘Mariottino’ e mi diceva “prenditi la camomilla…”, è l’unica frase di Mariotto per ora pubblicata da Carlucci come anticipazione.