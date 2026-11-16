Sanremo 2027, De Martino: “Sarà un Festival punk nell’attitudine”

Il direttore artistico del Festival di Sanremo Stefano De Martino, parla dell’edizione 2027, nel corso dell’apertura della Milano Music Week. Tra giovani e big “ho sentito più di 1000 brani ormai, solo i giovani tra Sanremo e saremo giovani siamo arrivati intorno alle 800 e qualcosa. I percorsi paralleli sono i giovani, quindi dove si ascolta tante cose di cui alcune molto belle, la difficoltà è sui big dove sono più cose belle quindi ci vuole un po’ più di tempo per definire la linee – spiega il conduttore – . Il Festival si può costruire o in attesa, quindi tu aspetti e scegli tra quello che arriva, oppure attacchi quindi vai a costruire artista per artista un po’ quello che è il roster che ti immagini. Io sono partito dal titolo della copertina, ho trattato questo festival con un’opera, come può essere un film come può essere un libro. Io ho voluto mettere per esempio l’accento sull’edizione siccome la 77ª edizione del festival di Sanremo. Questo è un festival punk almeno nell’attitudine”.

“Febbraio non è stagione star internazionali, mesi per risposta“

“Io non mi vorrei vincolare sulla co-conduzione che battezza quella sera. Quindi avere cinque nomi. Ma mi intriga di più avere una serie di ospiti”, ha proseguito De Martino, che riguardo alla possibilità di avere ospiti internazionali ha chiarito: “Leggo tante cose, ma febbraio non è la stagione delle star internazionali: ci sono i Brits, i Grammy e gli Oscar. Prima di avere una risposta dalla star passano mesi. Noi lanciamo la rete poi se c’è qualcosa vedremo”.

“Arisa non ci sarà, ho già detto dei no per rispetto”

“Arisa confermo che non ci sarà. Ho detto già dei no, mi sembrava rispettoso per alcuni non dover aspettare l’annuncio. Ci sono persone in stand by perché mi riservo magari di cambiare idea all’ultimo, su altre persone come nel caso di Arisa che pensavo che Sanremo non avrebbe funzionato per lei quest’anno e viceversa, mi sono sentito di liberarla perché magari così poteva lanciare fuori nuovi progetti visto che c’è un calendario editoriale anche per le discografiche che se passi o non passi da Sanremo cambia. Quindi ogni tanto è giusto dire pure qualche no preventivo per evitare di tenerli fermi inutilmente”, ha detto il direttore artistico del festival.