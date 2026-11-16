Lite D’Urso-Mariotto, Fiorello contro la Rai e Ballando: “Ipocrisia”

Fiorello attacca la Rai e Ballando con le Stelle dopo la lite in diretta tv tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto nella puntata del varietà di sabato 14 novembre. Fiorello ha aperto la settimana di La Pennicanza su Rai Radio2 con un omaggio al grande varietà italiano. Una carrellata di clip che ripercorrono i momenti più belli del genere, dagli esordi fino ai giorni nostri.

Fiorello: “Il varietà ha tradizione incredibile, oggi invece…”

A tal proposito, la chiusura è dedicata proprio alla lite tra D’Urso e Mariotto, che ha animato l’ultima puntata di Ballando con le Stelle. E lo showman ha colto l’occasione per dire la sua: “Il varietà del sabato sera ha una tradizione incredibile. Oggi, invece… pazienza, è l’evoluzione della specie! La Carlucci ha detto ‘Siamo una famiglia!’. Sì, la famiglia Addams! C’è un’ipocrisia di fondo che mi dà un po’ fastidio, come se certe situazioni accadessero per caso. Ma quando si scelgono determinati personaggi, bisogna mettere in conto che possano nascere anche delle polemiche! Alla fine però tutto contribuisce a creare dinamica e a far parlare del programma!”.

Cosa è successo tra D’Urso e Mariotto a Ballando

Durante la puntata di sabato Mariotto è intervenuto in una discussione tra D’Urso e Ornella Muti, concorrente in gara con Pasquale La Rocca. “Sento puzza”, ha detto Mariotto, che ha poi spruzzato del profumo verso la D’Urso che era seduta vicino a lui. La tensione tra i due è stata palpabile, nonostante il tentativo di Milly Carlucci di riportare la calma. A tarda notte, D’Urso è tornata sul caso in un video pubblicato su Youtube (GUARDA QUI) in cui si è detta “molto delusa e molto ferita”, sottolineando di avere “subito una vera e propria aggressione”. “Trovo anche molto triste perché io sono entrata in una famiglia che diceva di difendere e proteggere i componenti di questa famiglia. Questa volta non mi sono sentita difesa”. Poi ha chiosato: “Ho perdonato altre volte. Questa volta no. E’ imperdonabile davvero. Quindi, non so quello che succederà. O forse già lo so”.