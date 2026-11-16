Ascolti tv 15 novembre 2026, crollo Report al 4,5% di share. Per Belgio-Italia 8 milioni di spettatori

Nella prima serata tv di domenica 15 novembre 2026, su Rai1, la partita di Nations League Belgio-Italia ha registrato 8.006.000 spettatori e 39,2% share. Su Canale5 “Racconto di una notte” 1.674.000 spettatori e 11,4% share. Su Rai2 “The Rookie” 459.000 spettatori e 2,18% share nel primo episodio e 492.000 e 2,58% share nel secondo.

Su Italia1 “Le Iene presentano: inside” 1.142.000 spettatori e 10,37% share. Su Rai3 “Report” ha registrato 876.000 spettatori e 4,54% share. Su Rete4 “Fuori dal Coro” 678.000 spettatori e 5,41% share. Su La7 “House of Trump – Un Ko per Donald” 361.000 spettatori e 2,16% share. Su Tv8 “Mia moglie per finta” 308.000 spettatori e 1,9% share. Su Nove “Che Tempo Che Fa” 1.498.000 spettatori e 7,9% share.

Ascolti tv Mediaset: “Oltre 1,3 milioni di spettatori per il match inaugurale delle Atp Finals”

“Ieri, domenica 15 novembre, le Reti Mediaset hanno registrato un totale di 3.133.000 spettatori (35.09% di share). Prima serata: 6.684.000 spettatori (32.51% di share). Seconda serata: 3.626.000 spettatori (43.49% di share). L’edizione delle ore 20.00 del Tg5 informa 3.295.000 spettatori totali e il 17.37% di share, quella delle ore 13.00 è leader dell’informazione con 2.832.000 spettatori totali e il 21.91% di share individui”, hanno fatto sapere le Reti Mediaset in una nota.

“Da segnalare in particolare su Canale 5 in access prime time, ottimo risultato per ‘La Ruota della Fortuna’ con 4.115.000 spettatori totali e il 19.36% di share individui. In prime-time, la serie ‘Racconto di una notte’ registra 1.674.000 spettatori totali. In seconda serata, lo speciale ‘Giganti – Toni Capuozzo’ registra il 10.05% di share individui. In day time e preserale: ‘Leone, la forza di un Papa’ segna il 13.82% di share individui con 815.000 spettatori totali. Record storico per ‘Melaverde’: 21.42% di share individui con 2.048.000 spettatori totali. ‘L’Arca di Noè’: 2.203.000 spettatori totali con il 16.08% di share individui”.

“Benissimo il match inaugurale delle Nitto Atp Finals ‘Zverev-Jodar’ che ottiene 1.345.000 spettatori totali con l’11.3% di share individui. ‘Verissimo’: l’appuntamento domenicale, nella giornata caratterizzata dalla diretta del tennis, registra nella prima parte 1.635.000 spettatori totali e nella seconda 1.730.000 spettatori totali. ‘Caduta libera’: 2.253.000 spettatori totali con il 13.98% di share individui”.

Su Italia 1 in prima serata “miglior risultato stagionale per ‘Le Iene presentano: Inside’ che, con lo speciale ‘Tutte le droghe del mondo’, segna il 14.67% di share sul target commerciale (10.37% di share individui) con 1.142.000 spettatori totali. Su Retequattro in access prime time, ‘Realpolitik’ registra, nella prima parte, 680.000 spettatori totali e, nella seconda, 496.000 spettatori totali. In prima serata, ‘Fuori dal Coro’ registra 678.000 spettatori totali e il 5.41% di share individui, con picchi di 1.116.000 spettatori. In day-time, ‘Diario del Weekend’ informa 424.000 spettatori totali”.