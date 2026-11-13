Diaco, la Rai avvia un audit interno a ‘BellaMà’: “Emersi ulteriori elementi”

La Rai, in una nota, comunica che “a seguito delle segnalazioni pervenute dalla Direzione Daytime in relazione a ulteriori elementi emersi nella gestione del programma ‘BellaMà’, l’azienda ha disposto l’avvio di un audit interno”. A innescare le polemiche era stata l’intervista del conduttore ad Alberto Ravagnani, ex prete ed ex concorrente di ‘Ballando con le Stelle’, incalzato dal giornalista con domande intime e private.

L’inchiesta di Lucarelli: “Umiliazioni e sfuriate dal conduttore dietro le quinte”

Successivamente da un’inchiesta pubblicata da Selvaggia Lucarelli nella newsletter ‘Vale Tutto’ sarebbe emerso un clima di tensione, presunte umiliazioni e sfuriate fuori onda dietro le quinte di ‘BellaMa’‘, il programma di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco. La giornalista ha raccolto le testimonianze di ex concorrenti e persone che hanno lavorato alla trasmissione, che descrivono comportamenti attribuiti al conduttore e un ambiente di lavoro difficile. Tra i racconti, quello di una certa Vanessa, ex concorrente, che riferisce di insulti e minacce ricevuti davanti ad altre persone. La donna sostiene che le tensioni avrebbero coinvolto anche il fratello Francesco, all’epoca diciottenne e presente nel cast. Proprio quest’ultimo avrebbe registrato un fuori onda nel quale si sentirebbero Diaco pronunciare le espressioni “Bestie” e “Vi faccio neri”. I due riferiscono inoltre di presunte pressioni e intimidazioni legate all’utilizzo dei telefoni e ai rapporti personali.