X Factor 2026, tre eliminazioni in una sola serata: l’ospite internazionale e il programma del quarto live

Nuovo appuntamento in arrivo per X Factor 2026. Giovedì 12 novembre sarà la serata del quarto live, dove andrà in scena una tripla eliminazione. Uno snodo decisivo per gli artisti in gara e per i giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. A metà dello show, la conduttrice Giorgia farà salire sul palco l’ospite internazionale per la sua esibizione sul palco dell’X Factor Arena.

Il programma del quarto live

I dieci artisti in gara apriranno il quarto live con la manche della Giostra: uno dopo l’altro, per circa un minuto a testa e senza soluzione di continuità, tutti i concorrenti riproporranno uno dei brani che hanno eseguito fin qui nel loro percorso.

A seguire, torneranno nuovamente tutti sul palco per una unica manche di cover. Francesco Gabbani ha assegnato a Giacomo Calò “All of Me” di John Legend, alla sua band, gli Scraffs, “American Idiot” dei Green Day e a Teo Bok, “CAN’T STOP THE FEELING!” di Justin Timberlake. Irama ha pensato a “Welcome to the Black Parade” dei My Chemical Romance per la band Le Distanze e per Patrizia alla cover eseguita da Faouzia di “And I Am Telling You I’m Not Going”, brano nato nel musical “Dreamgirls”. Nella squadra di Jake La Furia, Alex Fontana proporrà “Maggie M’Gill” dei The Doors e ALÌA, invece, interpreterà “La rondine” di Mango. Infine, Paola Iezzi ha scelto per camilla “Io che non vivo (senza te)” di Pino Donaggio, per la band sassarese dei Mad-Dog un mash-up tra “Elenore” dei The Turtles e il suo adattamento italiano, la celebre “Scende la pioggia” di Gianni Morandi e per Manu “Va Bene, Va Bene Così” di Vasco Rossi.

A fine serata il verdetto più temuto: tutti i voti giunti nella serata porteranno a una classifica unica nella quale i due meno votati dovranno abbandonare subito il palco, mentre gli artisti giunti al terzultimo e al quartultimo posto andranno al ballottaggio presso i giudici.

Charlotte Cardin (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP)

Charlotte Cardin sul palco di X Factor

A metà tra le due manche, arriverà sul palco Charlotte Cardin, la nuova star mondiale del pop che, dopo aver vinto il premio come Artista femminile dell’anno alle Victoires de la Musique ed essere stata nominata ‘Global Woman of the Year’ da Billboard, è ora alla vigilia di un attesissimo tour mondiale che la vedrà protagonista in tutto il 2027 (sarà anche in Italia, il 20 maggio, per una tappa al Fabrique di Milano).

Con oltre un miliardo di stream a livello globale, Charlotte Cardin ha raggiunto il successo nel 2021 con ‘Phoenix‘, certificato disco di platino, vincendo quattro JUNO Awards e diventando la prima artista canadese dopo Céline Dion a raggiungere la vetta della classifica canadese di Billboard. “99 Nights”, il suo album del 2023, ha consolidato la sua fama mondiale con altri due JUNO Awards (tra cui quello per l’Album dell’anno). In più, Charlotte Cardin ha ottenuto un enorme successo in Europa e in Nord America con successi in vetta alle classifiche come “Feel Good” (la canzone in lingua francese più trasmessa dalle radio e dalle TV francesi nel 2025, certificata Diamante e con oltre 100 milioni di stream); “Tant pis pour elle”, certificata Oro; e il recente singolo “The Way We Touch”; in più, ha appena pubblicato il suo nuovo singolo “Memories”, che anticipa l’album “Midnight, Mon Amour”, in uscita il prossimo 29 gennaio.