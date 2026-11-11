Pier Silvio Berlusconi: “Povera Rai, si sta complicando la vita. Per Mentana porte sempre aperte”

Dalla soddisfazione per i dati di ascolto positivi al ritorno di un titolo storico come ‘Ok il prezzo è giusto’, fino alle voci sul futuro di due big della tv come Enrico Mentana e Fabio Fazio: è un Pier Silvio Berlusconi a tutto campo quello che ha incontrato la stampa a Cologno Monzese per il tradizionale punto della situazione dopo l’inizio della stagione televisiva.

Berlusconi sui dati di ascolto: “Siamo molto soddisfatti”

“Stiamo facendo un ottimo lavoro, siamo molto soddisfatti dei risultati sia per l’area video che sul digital. Siamo il primo broadcaster in Europa, ma è veramente tosta”, ha detto l’amministratore delegato di Mfe – MediaForEurope. “Sapevamo che diventare una multinazionale sarebbe stato complicato, perché ci troviamo in un momento del mercato per l’editoria abbastanza assurdo – ha aggiunto – per le quote del mercato pubblicitario” concentrato nelle mani di “pochi giganti” del web.

Confermato il primato di ascolti sul panorama nazionale, con numeri in crescita rispetto al 2025 di quasi un punto percentuale nelle 24 ore. Nei primi nove mesi del 2026 si è passati da 37.5% di share a giugno al quasi 39% di novembre. Negli ultimi cinque anni il totale di Mediaset nelle 24 ore è cresciuto del +3.8% di share, nel prime time del +4.9% con quasi due punti e mezzo guadagnati solo negli ultimi dodici mesi. Il programma più visto nella stagione autunnale è stato ‘Il mio nome è Carlo’ con 30.1% share, seguono ‘Temptations Island’ e ‘Tu si que vales’ sempre su Canale5.

“Grande soddisfazione perché è una mia idea. Lo stiamo doppiando in tedesco e spagnolo, il mio sogno sarebbe di trasmetterlo in simulcast in tutti e tre i Paesi”, ha spiegato Berlusconi a proposito della fiction sulla vita di San Carlo Acutis. Su futuri prodotti simili, ha anticipato: “È una mia fissa. Acutis è il primo risultato, ora ne stiamo individuando altri. Non solo di santi”.

Rete 4 e i programmi di Milo Infante

Prosegue il trend positivo delle trasmissioni di approfondimento su Rete 4, che nelle 24 ore è ormai la quarta rete nazionale con 5.2% share medio contro il 4.8% di La7. In particolare Milo Infante sta ottenendo “ottimi risultati, soddisfazione 100 per questo nuovo arrivo”, ha detto Pier Silvio Berlusconi. Infante è stabile oltre l’8% di media con ‘Ore 11’ al mattino e all’8.5% di media con ‘Verità Nascoste’ il martedì sera.

Grande Fratello e le altre trasmissioni in arrivo

Soddisfazione anche per gli ascolti del Grande Fratello che “piaccia o non piaccia è un pilastro della tv commerciale moderna. Se non piace non lo si guarda, mia mamma lo guarda e gli tiene compagnia”, ha ribadito Berlusconi. Per quanto riguarda le altre trasmissioni in arrivo, ancora Berlusconi ha spiegato che “L’Isola dei Famosi è una formula nuova e sperimentale, stiamo lavorando al montaggio e a una ipotetica forma di messa in onda. Il palinsesto 2026 è ancora molto variabile, ma non abbiamo ancora deciso quando mandarla. Ai primi di dicembre andrà in onda ‘This is me’ e poi Panariello“.

Le voci su Enrico Mentana

Guardando al futuro Pier Silvio Berlusconi è rimasto piuttosto abbottonato, a partire sulle voci di un possibile ritorno di Enrico Mentana il cui contratto con La7 scade a fine anno e quasi certamente non sarà rinnovato. “Nulla di nuovo, c’è grande stima e grande affetto personale per Enrico. Lui sa che in Mediaset le porte sono sempre aperte. Penso stia valutando cosa fare del proprio futuro. Qui è il benvenuto”, ha detto.

Enrico Mentana, Torino, 10 maggio 2024 (Foto di Alberto Gandolfo/LaPresse)

Fabio Fazio

Su Fabio Fazio, il cui contratto con Warner Bros Discovery scade nel 2027, ha aggiunto: “Fazio mi piace, lo conosco come persona. Valutiamo, ma aspettiamo che finisca il suo contratto. Non ci sono trattative in corso, l’ultima volta che ho parlato con lui ho parlato di cioccolato. Non credo che il Canale 8 e il Nove se lo lasceranno scappare facilmente”.

Sigfrido Ranucci e Alfonso Signorini

E’ invece secco il “no” ad un possibile approdo in futuro dell’ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci mentre è presto per pensare ad un ritorno in video di Alfonso Signorini, dopo l’addio al Grande Fratello. “Per quanto riguarda Signorini c’è in atto una vicenda che passa dai tribunali. Aspettiamo con Alfonso che sia finita per fare qualsiasi valutazione”, ha dichiarato Berlusconi a proposito della causa risarcitoria intentata da Mediaset e dallo stesso Signorini nei confronti di Fabrizio Corona.

Sigfrido Ranucci, Roma, 9 settembre 2026 (Foto di Mauro Scrobogna/LaPresse)

Iva Zanicchi

Non è da escludere un ritorno di Iva Zanicchi, se dovesse partire il progetto ‘Ok, il prezzo è giusto!’. “Ci piace moltissimo e nel caso proveremo a coinvolgere Iva Zanicchi. Penso che ci sarà e spero presto, ma bisogna trovare il momento giusto. Il bottone non è stato ancora schiacciato”, ha detto. “Una co-conduzione con Ilary Blasi? All’inizio perchè no, ma alla lunga non la vedo facile”, ha spiegato successivamente a margine.

Lo sport in tv

Resta anche l’attenzione di Mediaset per lo sport in tv, nonostante i costi alti. Nelle prossime settimane arrivano le Atp Finals, strappate alla Rai. “Mi spiace molto per l’assenza di Jannik Sinner, ma da un punto di vista commerciale siamo iper soddisfatti” e “Publitalia sta facendo e farà meglio di quello che ci eravamo dati come obiettivo nonostante la sua mancanza”, ha detto Pier Silvio Berlusconi. Dal punto di vista produttivo “proveremo a metterci qualcosa in più, di innovazione e modernità anche sul digital e da un punto di vista commerciale”, ha aggiunto.

Per quanto riguarda il calcio, la Coppa Italia “e’ un bel prodotto, a breve ci sarà l’asta. Ci piacerebbe riaverla, ma se la riavremo non lo so. Il nostro sarà un approccio da tv commerciale, opportunistico. Se i valori in ballo ci consentano di avere un ritorno saremo della partita, altrimenti anche no. Questo discorso esiste perché ci sono le piattaforme che portano i prezzi degli eventi sportivi fuori dal mondo”, ha chiarito l’Ad di Mediaset.

Il caso Diaco-Ravagnani su Rai2

Infine guardando fuori dalle mura di casa, Pier Silvio Berlusconi ha detto la sua anche sul caso del conduttore di Rai2 Pierluigi Diaco e l’intervista al concorrente di Ballando con le Stelle Alberto Ravagnani. “Non ne so abbastanza della vicenda per avere una opinione, mi sembra che la povera Rai nel gestire queste situazioni sia sempre a metà tra ciò che andrebbe fatto come azienda, ciò che andrebbe fatto come editore puro e ciò che fa un’azienda dove la politica ha un bel peso. Si sta complicando la vita”.