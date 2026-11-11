Pier Silvio Berlusconi dice no alla politica: “Io e Marina non scenderemo in campo”. E su Mentana: “Porte aperte”

Pier Silvio Berlusconi non si sottrae alle domande dei giornalisti arrivati per una conferenza stampa a Cologno Monzese, dove sorge il quartier generale di Mediaset. Ancora una volta, il secondo genito di Silvio Berlusconi ha escluso un impegno in politica da parte sua e della sorella maggiore. “Marina ha semplicemente parlato con delle persone per il bene di Forza Italia, che è uno dei più grandi lasciti di nostro padre. Io e Marina siamo oltre la sintonia assoluta. Né io e né Marina abbiamo intenzione di scendere in politica attiva, se dovesse accadere in un’altra vita lo saprete”, ha affermato l’amministratore delegato di Mfe – MediaForEurope. “Continuiamo a mantenere vivo ciò che nostro padre ha creato nella politica italiana, da cittadini crediamo nei valori che ha sempre predicato”, ha aggiunto.

Berlusconi: “Per Mentana porte Mediaset sempre aperte. Fazio mi piace, ma aspettiamo la fine del suo contratto con Nove”

Impossibile non parlare di uno dei nomi caldi del momento, ovvero quello di Enrico Mentana. “Ma se ne va veramente?”, ha chiesto Berlusconi, in riferimento all’annunciato addio a La7 dell’attuale direttore del tg di Urbano Cairo. “Nulla di nuovo, c’è grande stima e grande affetto personale per Enrico. Lui sa che in Mediaset le porte sono sempre aperte. Penso stia valutando cosa fare del proprio futuro. Qui è il benvenuto“.

Oltre che di Mentana, Berlusconi ha fatto riferimento anche a un altro conduttore che non gli dispiacerebbe portare dal suo lato della barricata. “Fazio mi piace, lo conosco come persona. Valutiamo, ma aspettiamo che finisca il suo contratto. Non ci sono trattative in corsa, l’ultima volta che ho parlato con lui ho parlato di cioccolato. Non credo che l’8 e il Nove se lo lasceranno scappare facilmente”, ha detto Berlusconi a proposito delle voci di un possibile approdo di Fabio Fazio in Mediaset dopo la fine del suo contratto con Warner Bros Discovery nel 2027.

Berlusconi: “Ottimi risultati di Milo Infante, soddisfazione a 100”

Parlando invece di volti nuovi già sbarcati a Mediaset, Berlusconi ha citato Milo Infante, che sta ottenendo “ottimi risultati, soddisfazione 100 per questo nuovo arrivo”. Il conduttore è stabile oltre l’8% di media con ‘Ore 11’ al mattino e all’8.5% di media con ‘Verità Nascoste’ il martedì sera. “Garlasco? Da telespettatore, non so niente. La giustizia farà il suo corso”, ha detto Berlusconi a proposito di una delle vicende di cronaca più dibattute.

Berlusconi: “Signorini? Aspettiamo fine vicenda legale, poi valuteremo. Caso Diaco? La Rai si sta complicando la vita”

“Per quanto riguarda Signorini, c’è in atto una vicenda che passa dai tribunali. Aspettiamo con Alfonso che questa vicenda sia finita per fare qualsiasi valutazione”, ha aggiunto il patron di Mediaset rispetto al possibile ritorno in tv del conduttore dopo la fine della causa legale con Fabrizio Corona.

E a proposito di polemiche, i giornalisti hanno chiesto un commento anche rispetto al “caso Diaco” scoppiato in Rai. “Non ne so abbastanza della vicenda per avere una opinione, mi sembra che la povera Rai si stia complicando la vita“, ha risposto Berlusconi.

Berlusconi: “Se mi piacerebbe Ranucci a Mediaset? No”

Risposta secca di Berlusconi ai giornalisti che gli hanno domandato se gli piacerebbe che Sigfrido Ranucci si unisse alla squadra di Mediaset in futuro. “No”, ha detto.

Berlusconi: “Su ‘Striscia’ nessuna novità da comunicare”

“Su ‘Striscia la Notizia‘ non ci sono novità da comunicare”, ha dichiarato Berlusconi. “Non ci sono casi di collaboratori di Striscia, se non una normale gestione dei rapporti di lavoro”, ha aggiunto a proposito di possibili vertenze con gli ex collaboratori del programma.

Berlusconi: “‘OK il prezzo è giusto’? Proveremo a coinvolgere Zanicchi”

“Ok il prezzo è giusto? Ci piace moltissimo e nel caso proveremo a coinvolgere Iva Zanicchi. E’ una cosa che ci piace, penso che ci sarà e spero presto, ma bisogna trovare il momento giusto. Il bottone non è stato ancora schiacciato”, ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi. “Una co-conduzione con Ilary Blasi? All’inizio perché no, ma alla lunga non la vedo facile”, ha spiegato successivamente.

Berlusconi: “Soddisfatto per ascolti Gf, è pilastro tv commerciale”

“Sono soddisfatto degli ascolti del Grande Fratello, piaccia o non piaccia è un pilastro della tv commerciale moderna. Se non piace non lo si guarda, mia mamma lo guarda e le tiene compagnia”, ha affermato Berlusconi. Per quanto riguarda le altre trasmissioni in arrivo, l’ad ha spiegato che “L’Isola dei Famosi è una formula nuova e sperimentale, stiamo lavorando al montaggio e a una ipotetica forma di messa in onda. Il palinsesto 2026 è ancora molto variabile, ma non abbiamo ancora deciso quando mandarla. Ai primi di dicembre andrà in onda ‘This is me‘ e poi Panariello“.

Berlusconi: “Ancora interessati a Coppa Italia, ma solo a certe condizioni”

“Coppa Italia? E’ un bel prodotto, a breve ci sarà l’asta. Ci piacerebbe riaverla, ma se la riavremo non lo so. Il nostro sarà un approccio da tv commerciale, opportunistico. Se i valori in ballo ci consentono di avere un ritorno saremo della partita, altrimenti anche no. Questo discorso esiste perché ci sono le piattaforme che portano i prezzi degli eventi sportivi fuori dal mondo”, ha aggiunto Pier Silvio Berlusconi a proposito della prossima asta dei diritti tv della Coppa Italia.

Berlusconi: “Nei primi 9 mesi del 2026, 110 mln di risultato operativo. Stiamo facendo un ottimo lavoro, priorità alle risorse umane”

Nei primi nove mesi del 2026, Mfe – MediaForEurope ha ottenuto un risultato operativo adjusted di 110 mln di euro. Pier Silvio Berlusconi ha spiegato che solo per l’area entertainment “siamo a 250 milioni di costi in meno”.

“Stiamo facendo un ottimo lavoro, siamo molto soddisfatti dei risultati sia per l’area video che sul digital. Siamo il primo broadcaster in Europa, ma è veramente tosta”, ha commentato. “Sapevamo che diventare una multinazionale sarebbe stato complicato, perché ci troviamo in un momento del mercato per l’editoria abbastanza assurdo per le quote del mercato pubblicitario” concentrato nelle mani di “pochi giganti” del web. “A luglio, alla luce della crescita internazionale, abbiamo rivisto la nostra organizzazione, un segnale forte per come l’abbiamo fatta. Il criterio usato è stato quello di dare priorità assoluta alle risorse interne, meglio se giovani“.