Monteleone ospita Vannacci, ma per ‘Filorosso’ altro flop negli ascolti tv

Antonino Monteleone ospita Roberto Vannacci ma il suo ‘Filorosso’ registra un altro flop. Negli ascolti tv di ieri, martedì 10 novembre 2026, la trasmissione di Rai3 ha totalizzato 332.000 spettatori e 2,44% di share. La presentazione di ‘Filorosso’ è al 3% di share e 573 mila spettatori.

Livatino chiude in bellezza

Chiude invece con ottimi ascolti la miniserie ‘Livatino – Il giudice e i suoi assassini’ che sempre ieri, in prima serata su Rai 1, ha registrato il 17,3% di share e 2 milioni 683 mila spettatori. Su Rai 2 l’avvio del nuovo docureality ‘Party Angels’ ha ottenuto l’1,4 % di share e 242mila spettatori. Nel preserale vince ‘L’Eredità’ al 24,8% di share con 4 milioni 166 mila spettatori. In access prime time Rai 1 è leader con ‘Cinque minuti’ al 21,3% di share e 4 milioni 170 mila spettatori e ‘Affari Tuoi’ che tocca il 24% di share e sfiora i 5 milioni di telespettatori (4 milioni 918 mila). Su Rai 3, nello stesso segmento, ‘Blob di tutto di più’ è al 6% di share con 1 milione 117 mila spettatori, ‘Generazione bellezza’ al 5,1% con 986 mila spettatori, ‘Il cavallo e la torre’ al 6,7% con 1 milione 316 mila spettatori e la soap ‘Un posto al sole’ al 7,5% di share con 1 milione 542 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1, ‘UnoMattina News’ segna il 18,6% di share con 691 mila spettatori, mentre ‘UnoMattina’ ottiene il 20,9% di share con 936 mila spettatori. ‘Storie italiane’ arriva al 19,1% di share e 833 mila spettatori nella prima parte e al 17,2% di share e 894 mila spettatori nella seconda. ‘È sempre mezzogiorno!’ al 17,3% con 1 milione 629 mila spettatori, ‘La volta buona’ dal 15,7% di share con 1 milione 653 mila spettatori della prima parte sale al 19,1% di share con 1 milione 713 mila nella seconda. ‘Il Paradiso delle signore’ realizza il 18,1% di share con 1 milione 551 mila spettatori e ‘Vita in diretta’ il 19,1% di share con 2 milioni 128 mila spettatori. In seconda serata, ‘Porta a Porta’ realizza l’8,1% di share con 545 mila spettatori.

Su Rai 2, ‘Radio Social Club’ segna il 4,4% di share e 194 mila spettatori, ‘I Fatti Vostri’ realizza il 7,1% di share con 412 mila spettatori nella prima parte e il 7,8% di share con 706 mila spettatori nella seconda parte, ‘Tg2 costume e società’ sale all’8,5% di share con 1 milione 19 mila spettatori e ‘Tg2 Medicina 33’ realizza il 6,9% di share con 805 mila spettatori, ‘2 di picche’ è al 5% di share con 572 mila spettatori, ‘Ore 14 Giorno’ ottiene il 6,6% di share con 702 mila spettatori. ‘BellaMa” passa dal 4,4% di share con 390 mila spettatori della prima parte al 6,3% di share con 533 mila spettatori della seconda. ‘La Porta magica’ è al 4,4% di share con 412 mila spettatori.Su Rai 3, ‘Tgr Buongiorno Italia’ realizza il 12,5% di share con 459 mila spettatori, mentre ‘Tgr Buongiorno Regione’ raggiunge ascolti a livello record e arriva al 16% di share con 719 mila spettatori. ‘Agorà’ è al 6,4% di share con 291 mila spettatori, ‘Agorà Extra’ al 4,8% e 211 mila spettatori, ‘Elisir’ sale all’8,1% con 437 mila spettatori, ‘Quante storie’ segna il 5,6% di share e 615 mila spettatori. ‘Geo’ tocca il 12,8% di share e 1 milione 369 mila spettatori.

Un milione di spettatori per Verità Nascoste

Sulle reti Mediaset, in access prime time, ‘La Ruota della Fortuna’ trasmessa da Canale 5 ottiene 4.290.000 spettatori totali con il 21% di share individui. In prime time, ‘Giorgia – Last Call’ raccoglie 1.607.000 spettatori totali.

In day-time e preserale ‘Mattino Cinque’ è leader di fascia con, nella prima parte, 956.000 spettatori totali e il 21.31% di share individui e, nella seconda, 783.000 spettatori totali e il 17.97% di share individui. ‘Forum’ è leader di fascia con 1.318.000 spettatori totali e il 18.72% di share individui.

‘Forbidden Fruit’ raccoglie 2.024.000 spettatori totali con il 20.27% di share sul target commerciale. ‘Uomini e Donne’ ottiene 2.137.000 spettatori totali e il 21.97% di share individui (26.69% di share sul target commerciale). ‘Tutto per la mia famiglia’ fa segnare 1.774.000 spettatori totali e il 22.77% di share sul target commerciale.

‘Amici’ registra 1.220.000 spettatori totali e il 18.75% di share sul target commerciale. ‘Dentro la Notizia’ si conferma al vertice di fascia sul target commerciale con, nella prima parte, il 15.92% di share e 1.237.000 spettatori totali e, nella seconda, ‘Dentro la Notizia – Le Voci’, il 14.31% di share e 1.377.000 spettatori totali.

‘Caduta Libera’ ottiene 2.329.000 spettatori totali e il 16.3% di share sul target commerciale.

Su Retequattro in access prime time, ‘4 di Sera’ registra, nella prima parte, 939.000 spettatori totali e, nella seconda, 890.000 spettatori totali. In prima serata, ‘Verità Nascoste’ ottimo risultato con 1.067.000 spettatori totali e l’8.61% di share individui, con picchi di 1.546.000 spettatori e del 12.4% di share.

In day-time e preserale ‘Ore 11’ registra, nella prima parte, l’8.06% di share individui e, nella seconda parte, ‘Ore 11 Cronaca’, il 6.4% di share individui. Nuovo record per ‘Lo Sportello di Forum’: 7.2% di share individui e 761.000 spettatori totali. Bene ‘Diario del Giorno’: 7.41% di share individui. ’10 Minuti’ raccoglie 892.000 spettatori totali con il 5.5% di share individui.

Su La7 ‘DiMartedì’ ha registrato 1.728.000 spettatori e 11,16% share. Su Tv8 ‘X Factor’ 631.000 spettatori e 4,6% share. Su Nove ‘Comedy Match’ 656.000 spettatori e 4%.