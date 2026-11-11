L’inchiesta di Selvaggia Lucarelli su Diaco: “A ‘Bella Ma’ insulti e clima tossico”

Un clima di tensione, presunte umiliazioni e sfuriate fuori onda. È il quadro che emerge dall’inchiesta pubblicata da Selvaggia Lucarelli nella newsletter ‘Vale Tutto’ dedicata a quanto sarebbe accaduto dietro le quinte di ‘BellaMa’‘, il programma di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco. La giornalista ha raccolto le testimonianze di ex concorrenti e persone che hanno lavorato alla trasmissione, che descrivono comportamenti attribuiti al conduttore e un ambiente di lavoro difficile. Tra i racconti, quello di una certa Vanessa, ex concorrente, che riferisce di insulti e minacce ricevuti davanti ad altre persone. La donna sostiene che le tensioni avrebbero coinvolto anche il fratello Francesco, all’epoca diciottenne e presente nel cast. Proprio quest’ultimo avrebbe registrato un fuori onda nel quale si sentirebbero Diaco pronunciare le espressioni “Bestie” e “Vi faccio neri”. I due riferiscono inoltre di presunte pressioni e intimidazioni legate all’utilizzo dei telefoni e ai rapporti personali.

Nell’inchiesta compare anche la testimonianza di Raffaella Ruzzini, l’ex concorrente protagonista nel 2023 del caso del rimprovero in diretta per l’espressione “Che palle!”. La donna racconta di essere stata progressivamente messa ai margini della trasmissione e di aver lasciato il programma dopo aver ricevuto, secondo la sua versione, la richiesta di motivare pubblicamente l’uscita con ragioni lavorative. Altri ex componenti del cast e della produzione riferiscono di aver assistito a episodi di tensione, urla e atteggiamenti che giudicano sproporzionati. Alcuni precisano di non aver avuto contrasti personali con Diaco, ma descrivono un clima nel quale molti avrebbero preferito non intervenire per timore di perdere il proprio spazio o il compenso. Lucarelli solleva infine interrogativi sul ruolo della Rai e sulla possibilità che nessuno abbia verificato quanto sarebbe accaduto negli studi, anche in considerazione della presenza di concorrenti molto giovani. Interpellati da LaPresse, né il conduttore né l’azienda al momento hanno voluto commentare.