Filorosso, nuova formula o stop? Gli scenari per il programma di Monteleone

Un’altra puntata sotto il 3% negli ascolti tv e le nubi si fanno sempre più fitte sul futuro di ‘Filorosso’, proprio mentre il consiglio di amministrazione della Rai prepara il confronto sul tema ascolti, con la trasmissione di Antonino Monteleone più volte finita nel mirino dell’opposizione interna.

Gli scenari per il futuro di Filorosso

La trasmissione finirà in ghiacciaia dopo la puntata del 17 novembre, come previsto dai palinsesti, per poi riprendere a gennaio. In teoria, visto che in Rai sulla ripresa del format il condizionale è diventato d’obbligo. E c’è chi, ai piani alti dell’ex viale Mazzini, si dice certo che non ci sarà alcuna ripartenza. L’ipotesi chiusura resta in piedi, ma non è l’unica che viene presa in considerazione. A quanto apprende LaPresse, infatti, si starebbe anche valutando la possibilità di prolungare l’interruzione del programma, facendo slittare la ripartenza a fine febbraio, dopo il Festival di Sanremo. Questo per consentire a Monteleone di apportare alcuni cambiamenti al format, che darebbe più spazio alle inchieste su cui la squadra del conduttore starebbe già lavorando. E che necessitano di tempi più lunghi, tra riprese e montaggio. In quel caso le 20 puntate previste per il 2027 scavallerebbero a maggio, quando sarebbe dovuto finire ‘Filorosso’, per arrivare a giugno, intercettando magari il clou della campagna elettorale, se si dovesse votare in primavera.

L’ipotesi Mi manda RaiTre come ‘tappabuchi’

Se questo scenario dovesse prendere forma (e lo stesso varrebbe in caso di chiusura) per la Rai si aprirebbe l’incognita su come colmare il vuoto lasciato da ‘Filorosso’. A tal proposito, a quanto risulta, a Federico Ruffo è stato chiesto di realizzare 10 puntate invernali di ‘Mi manda RaiTre’. Sarà il suo programma a fungere da ‘tappabuchi’? Sul punto sono in corso valutazioni, tenendo conto di due aspetti: il budget e l’opportunità di anticipare al martedì un format che si sta consolidando il venerdì sera.