Sanremo 2027, lo spoiler di Fiorello: “Meloni ospite della terza serata”

Il nuovo capitolo della saga di Fiorello sugli ‘spoiler’ di Sanremo 2027 – durante l’odierna puntata de ‘La pennicanza‘ su Radio2 – parte da una precisazione, tra il serio e il faceto: “Mi sono giunte voci di forti irritazioni nell’ambiente. Ma non da Stefano, dall’entourage sanremese. Non hanno capito la mia potenza: a me arriva tutto. Tuttavia, viste queste irritazioni, ve lo giuro: non farò più spoiler. D’ora in poi dirò solo… ‘cosa avrei fatto se fossi stato autore di Sanremo’”. ‘L’hacker di Sanremo’ però colpisce ancora. E a svelare l’ultima anticipazione è un surreale servizio del TG1, che intercetta una conversazione ‘privata’ dello showman con Biggio: “Ho saputo l’ospite della terza serata: sarà Giorgia. Non la cantante… e nemmeno la Cardinaletti. Giorgia Meloni, il presidente del Consiglio!’”. Tornato in studio, Fiorello chiude aggiungendo: “Ho già ricevuto un ‘te possino’… e non vi posso dire di chi”.

Spazio poi a un momento di grande affetto e riconoscenza. Fiorello ricorda il maestro Ennio Morricone, che proprio oggi avrebbe compiuto 98 anni: “Ho avuto l’onore immenso di abbracciarlo, stringergli la mano e averlo addirittura seduto in platea durante ‘Il più grande spettacolo dopo il weekend’. A volte si lasciava andare in modo meraviglioso. Ai tempi di VivaRadio2 l’avevamo spesso al telefono… e lui si mise persino a imitare in diretta radio il verso del coyote della colonna sonora de ‘Il buono, il brutto e il cattivo’! Un reperto che custodisco ancora gelosamente”. Lo showman si esibisce quindi sulle note di ‘Se telefonando’, brano musicato da Maurizio Costanzo e dallo stesso Morricone.