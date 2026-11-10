Bebe Vio intervistata da Jury Chechi, ecco la seconda puntata di “Back In The Game II”

E se la vera vittoria fosse sapersi reinventare? Nella seconda puntata di Back In The Game II, il format di Reale Mutua condotto da Jury Chechi, Bebe Vio si mette in gioco in una chiacchierata ironica, ricca di complicità e momenti personali. Perché dietro la grinta della campionessa c’è una storia fatta anche di cambiamenti inattesi, nuove strade e tanta voglia di non mollare. Battute con Jury Chechi, retroscena personali, curiosità inedite e una storia che va ben oltre le medaglie: la puntata mostra una Bebe Vio autentica e spontanea, capace di ricordarci che a volte, per tornare a vincere, bisogna prima avere il coraggio di ricominciare.

Questa volta la sfida è stata particolarmente delicata: allontanarsi dalla scherma, lo sport che ha tanto amato, e trovare il coraggio di ripartire. Come insegna la sua carriera, non arrendersi non significa soltanto continuare a lottare, ma anche avere il coraggio di cambiare strada e rimettersi in gioco quando tutto sembra impossibile. E Bebe Vio non si limita a ispirare: attraverso un’associazione dedicata ai ragazzi, li accompagna dai primi passi nello sport fino a percorsi tecnici e agonistici strutturati. Un impegno che ha contribuito a risultati straordinari, con medaglie conquistate dagli atleti coinvolti ai Giochi Paralimpici di Parigi. Il gioco non finisce qui: nella prossima puntata arriverà Miriam Sylla, grande protagonista della pallavolo italiana, con nuove sfide ed emozioni tutte da scoprire