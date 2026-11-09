Report riparte su Rai3, ecco come è andata negli ascolti tv

Nella serata di ieri, domenica 8 novembre 2026, nel debutto stagionale su Rai3 Report ha ottenuto 1.182.000 spettatori pari al 6.6% di share (Report Plus a 833.000 e il 5.7%). Gli ascolti tv della trasmissione, ripartita dopo la rimozione di Sigrido Ranucci e con la conduzione affidata a Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, sono inferiori alle prime delle ultime cinque stagioni dal 2021 al 2025 (10.4% share nel 2021, 8.9% nel 2022; 11.4% nel 2023, 13.8% nel 2024 e 8.5% nel 2025). Dato leggermente inferiore anche alla prima puntata della prima edizione condotta sin dall’inizio da Ranucci, era il 23 ottobre 2017, che ottenne 1.914.000 spettatori pari al 7.3% di share.

Di Pasquale: “Qui a difesa del programma, la linea non cambia”

“Siamo appena entrati nel 30esimo anno e siamo ancora qui. La squadra di ‘Report’ è sempre la stessa, quella che si è formata nel tempo e con le sue inchieste ha creato la forza del marchio, prima sotto la guida di Milena Gabanelli e poi sotto quella di Sigfrido Ranucci“, ha detto la neo co-conduttrice Claudia Di Pasquale aprendo su Rai3 la nuova edizione del programma, la prima senza Ranucci. “Su quello che è successo la scorsa estate – ha proseguito – si è detto e scritto di tutto. Forse qualcuno sperava che ‘Report’ venisse cancellato assieme alla sua autonomia e invece noi siamo rimasti qui a difendere il programma e a continuare a lavorare con lo spirito di sempre, nonostante ogni sorta di pressione e strumentalizzazione. Non è stato facile, anzi è stato doloroso soprattutto sul piano umano, ma non sotto quello professionale, perché la linea resta quella di sempre con un ‘Report’ libero, indipendente e rigoroso”.

Più breve l’intervento dell’altro co-conduttore, Daniele Piervincenzi, new entry del format. “Benvenuti a ‘Report’, ripartiamo da qui, dallo storico studio 2 di via Teulada. Sempre in Rai e nel Servizio pubblico”, ha detto. “Cambia che saremo in due a condurre e a lanciare il meraviglioso lavoro dei nostri inviati coordinati da due storici autori del programma, Bernardo Iovene e Giulio Valesini”, ha aggiunto.

“Ora finalmente in onda”, ha detto Giulia Innocenzi postando su X una breve clip della prima puntata della nuova edizione di ‘Report’. L’assenza di Innocenzi alla conferenza stampa di presentazione del programma aveva fatto discutere. Ma l’inviata, in un video social, aveva spiegato che la sua assenza era dovuta al fatto che stava rientrando dall’estero, spegnendo sul nascere ogni possibile brusio. Anche il post nella sera del debutto sembra testimoniare il suo pieno sostegno al nuovo corso del format.

Ora FINALMENTE in onda!!! #REPORT #Reportrai https://t.co/H1YUgglzSy — Giulia Innocenzi (@giuliainnocenzi) November 8, 2026

Gli altri ascolti

L’ultimo appuntamento con ‘Libera 2 – Il caso Elena Palma’, la serie con Lunetta Savino e Matteo Martari, domina il prime time con il 17,1% di share e 2 milioni 662 mila spettatori. Nel day time di Rai 1 ‘UnoMattina in famiglia’ arriva al 24,2% di share con 1 milione 367 mila spettatori mentre ‘Linea Verde’ tocca il 25,1% di share e 2 milioni 834 mila. ‘Tg1 Libri’ segna il 26,9% di share e 3 milioni 468 mila spettatori. Su Rai 2 la ‘Domenica Sportiva’ ottiene nel primo segmento l’11,4% di share con 1 milione 133 mila spettatori e nel secondo l’8,9% di share e 505 mila spettatori. Su Rai 3 ‘Mi manda Raitre’ sale al 9,2% di share e 529 mila spettatori. Nel pomeriggio ‘In Mezz’ora’ ottiene il 9,4% di share con 1 milione 106 mila spettatori, mentre ‘Kilimangiaro’ raggiunge il 9,2% di share e 1 milione 256 mila spettatori. Nel complesso, a pari perimetro, le reti Rai sono risultate le più seguite nel prime time con il 30,2% di share e 5 milioni 705 mila spettatori e nell’intera giornata con 2 milioni 612 mila spettatori e il 29,9% di share.

Su Canale5 ‘Racconto di una Notte’ ha conquistato 1.706.000 spettatori con uno share dell’11.4%. Su Italia1 la partita del campionato spagnolo Atletico Madrid-Barcellona ha registrato 1.002.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete4, ‘Fuori dal Coro’ ha totalizzato 822.000 spettatori per il 6.8%. Su La7 ‘The Gift’ ha raggiunto 319.000 spettatori e il 2.1%. Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 andato in scena in Brasile ha ottenuto 1.146.000 spettatori con il 6.6%. Sul Nove, ‘Che Tempo Che Fa’ ha radunato 1.849.000 spettatori con il 10.6% con un picco d’ascolto di 2.140.000 spettatori (2.137.000) e un picco di share del 12,2%. Ottimi ascolti anche per ‘L’Anteprima’ con 1.288.000 spettatori e il 6,6% di share, e per ‘Che Fuori Tempo che fa’, seguito da 1.167.000 spettatori pari a uno share dell’8,2% mentre ‘Che tempo che farà’ ottiene 628.000 spettatori e il 3,5% di share. Sui social, con il record stagionale di 23 milioni di visualizzazioni e 700.000 interazioni, #CTCF si conferma il programma più commentato della serata.