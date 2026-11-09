La Letterina di Luciana Littizzetto al presidente Usa Donald Trump: "So che non ti piace sentirti dire che hai perso"

Indirizzata al presidente Usa Donald Trump la solita Letterina di Luciana Littizzetto durante la puntata di domenica 8 novembre di Che tempo che fa sul Nove. “So che non ti piace sentirti dire che hai perso ma un conto è perdere, un altro è stra-perdere travolto dalla marea blu e finito nel liquido maron”, scherza la comica piemontese in riferimento alle ultime elezioni di midterm negli Stati Uniti che hanno visto il largo successo dei democratici

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