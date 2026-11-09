Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 9 novembre 2026

Ultima ora

La Letterina di Luciana Littizzetto al presidente Usa Donald Trump: "So che non ti piace sentirti dire che hai perso"

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover

Indirizzata al presidente Usa Donald Trump la solita Letterina di Luciana Littizzetto durante la puntata di domenica 8 novembre di Che tempo che fa sul Nove. “So che non ti piace sentirti dire che hai perso ma un conto è perdere, un altro è stra-perdere travolto dalla marea blu e finito nel liquido maron”, scherza la comica piemontese in riferimento alle ultime elezioni di midterm negli Stati Uniti che hanno visto il largo successo dei democratici

Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it)