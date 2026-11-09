Grande Fratello Vip 2026 stasera in diretta: nuova eliminazione, le anticipazioni

Lunedì 9 novembre, in prima serata su Canale 5, nuova puntata in diretta del Grande Fratello Vip 2026, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dopo settimane di convivenza, antipatie e livori non sono più mascherabili. Megan Ria e Andreas Müller, accomunati dalla professione, ma divisi in tutto. Dopo lo scontro dell’ultima puntata tra loro è calato il gelo, ma stasera si farà luce su cosa si nasconde davvero dietro questa ostile indifferenza.

Megan-Alessandro, è vera passione?

Inoltre, la spaccatura nel gruppo delle donne è sempre più evidente. Da una parte Guendalina Tavassi, Marina La Rosa, Giulia Provvedi e Carmen Di Pietro. Dall’altra Valeria Marini, Megan Ria, Piera Meloni e Federica Morello. In questi giorni ogni scintilla ha incendiato la Casa. E stasera il confronto finale.

Megan Ria e Alessandro Varsi, passione bollente. I due ragazzi sempre più vicini, ma qualcuno in questo avvicinamento legge solo una strategia di gioco. Dove sta la verità?

Poi, un ritorno inaspettato: dopo l’uscita dalla Casa (e dallo studio) dell’ultima puntata, Alex Belli rientra dalla Porta Rossa per spiegare le sue ragioni e per affrontare la sua più grande antagonista: Marina La Rosa. Alessandro e Carmelina, i due figli di Carmen Di Pietro, sono pronti per riabbracciare la loro mamma, ma prima dovranno farle digerire l’argomento che teme di più: multe e bollette non pagate. Un’importante eliminazione che potrebbe cambiare gli equilibri della Casa: stasera infatti si deciderà chi tra Andreas Müller, Carmen Di Pietro, Giulia Provvedi e Valeria Marini dovrà abbandonare definitivamente il gioco.

I pronostici sui concorrenti

Nuovo ribaltone in quota per la vittoria del Grande Fratello Vip. Andreas Muller, favorito per diverse settimane, torna di nuovo in vetta alla lavagna di Betpassion: il ballerino – si legge su Agipronews – ora è offerto a 2,00 contro il 3,00 dell’ultima rilevazione. Percorso inverso per Marina La Rosa, in pole a 2,50 su William Hil sette giorni fa, ora salita a 3,00 alle spalle di Muller. Continua l’ascesa di Alessandro Roncaccia, ora sul podio virtuale a 5,00, seguito a 7,00 da una Federica Morello che frena leggermente. Dopo aver conquistato l’accesso alla finalissima grazie al televoto, torna in corsa Guendalina Tavassi, scesa da 16,00 a 9,00, stessa quota di Piera Meloni. Outsider Giancarlo Danto, a 15,00, seguita da Megan Ria a 18,00, mentre sono pressoché nulle le possibilità per le ultime tre in lista: si gioca a 40,00 Giulia Provvedi, sale a 55,00 Carmen Di Pietro, con Valeria Marini ultima a 70 volte la posta.