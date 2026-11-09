Gianluca Gazzoli si racconta a Jury Chechi: ecco la prima puntata di ‘Back In The Game II’

Dai retroscena di The BSMT alle tappe meno conosciute della sua carriera. Nella prima puntata della seconda stagione di ‘Back in the Game’, il conduttore radiofonico e televisivo e podcaster Gianluca Gazzoli si racconta all’olimpionico Jury Chechi, svelando cosa si nasconde dietro i successi di oggi. tra ricordi personali, retroscena inediti e curiosità sul proprio percorso professionale. Al centro della conversazione c’è un punto di vista preciso: i traguardi più importanti non sono mai il risultato di un singolo momento ma il frutto di tante tappe che, una dopo l’altra, permettono di arrivare preparati alle occasioni decisive. Gazzoli ripercorre così le esperienze che hanno segnato la sua storia, soffermandosi sul rapporto con lo sport e sull’importanza di ogni passaggio, anche il più faticoso, nella costruzione dei successi di oggi.

Un racconto che restituisce il valore del percorso, spesso meno visibile del risultato finale, ma fondamentale per raggiungerlo. La puntata riserva spazio anche a retroscena e dettagli inediti su The BSMT, il podcast che ha contribuito ad affermare Gazzoli nel panorama della comunicazione italiana. Tra aneddoti e curiosità, emergono aspetti meno conosciuti del progetto e del lavoro che si svolge dietro le quinte: un’occasione per scoprire cosa c’è oltre il microfono e conoscere più da vicino la storia di uno dei format più riconoscibili del suo percorso professionale. Non mancano nel corso della puntata in onda su Sky Sport Arena i riferimenti alla sfera personale e al ruolo delle relazioni, insieme alla prova ‘Under Pressure‘, che aggiunge un ulteriore momento di confronto alla puntata. Tra confidenze e riflessioni, ‘Back in the Game II’ accompagna il pubblico alla scoperta di un lato più personale dei suoi protagonisti, mettendo in luce non soltanto i risultati raggiunti, ma anche le esperienze che li hanno resi possibili. Dopo Gianluca Gazzoli, sarà Bebe Vio la protagonista del prossimo appuntamento. Una puntata ricca di sorprese e messaggi importanti, pronta a portare sullo schermo una nuova storia di determinazione e sfide, con spunti capaci di andare oltre lo sport e lasciare il segno.