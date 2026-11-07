Crozza/Meloni: “Io ho la faccia come la mutandina della Hunziker vista da dietro”

Nel nuovo appuntamento di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni di Giorgia Meloni e affronta il cambio di rotta sulla lotta alla ludopatia. Messa davanti ai filmati del passato, quando da barricadera giurava che non avrebbe mai fatto cassa sulle spalle dei cittadini, la premier rivendica la sua natura da attrice consumata della politica e, tra una frecciata ai giornalisti e una difesa del “teatrino istituzionale”, chiude promuovendo per gli italiani in difficoltà il nuovo gratta e vinci di Stato: “Giocati la casa”.