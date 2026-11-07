Crozza/Crosetto preoccupato da TikTok: "Un venditore di carbonella di Pechino conosce mia figlia meglio di me"

A Fratelli di Crozza, sul Nove e su discovery+, Maurizio Crozza veste i panni del ministro della Difesa Guido Crosetto, angosciato per la sicurezza nazionale e familiare. Terrorizzato dagli algoritmi di TikTok, Crosetto confessa che russi e cinesi conoscono i gusti e i segreti dei suoi figli molto meglio di lui, fino a pilotarne perfino la fede calcistica. Tra scenari internazionali e geopolitica, il ministro ammette poi le sue lacune: confonde gli Houthi con snack al cioccolato e lo stretto di Hormuz con un amaro sardo, sperando in un blackout totale del web per liberare la famiglia dai condizionamenti di Pechino e Mosca.