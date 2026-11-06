X Factor 2026, pioggia vera su Teo Bok nel terzo live

Piove su Teo Bok durante la sua esibizione nel corso del terzo live di X Factor 2026. Il concorrente della squadra di Gabbani si è esibito, durante il Live Show andato in onda ieri su Sky e NOW, per la prima volta voce e chitarra interpretando il brano dei Creedence Clearwater Revival “Have You Ever Seen the Rain?”. Durante la performance Teo Bok ha messo da parte la chitarra ed è stato realmente e letteralmente investito da uno scroscio di pioggia “creato” dalla scenografia. X Factor 2026 è tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand. In chiaro il martedì su TV8 e il mercoledì su Cielo.