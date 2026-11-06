Grande Fratello Vip 2026, stasera nuova eliminazione e televoto flash a sorpresa: le anticipazioni

Oggi, venerdì 6 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Il programma inizia a premere sull’acceleratore della competizione. Stasera non solo uno “scontro tra titani” che deciderà chi è il concorrente che deve abbandonare il gioco definitivamente tra Alex Belli, Andreas Müller, Giulia Provvedi e Valeria Marini, ma anche un secondo televoto scuoterà la Casa con delle nomination a sorpresa e un inaspettato televoto flash per proclamare il secondo finalista di questa edizione.

Che cosa c’è in serbo per i concorrenti

Valeria Marini vs Andreas Müller: la nomination infuocata ricevuta nell’ultima puntata, ha scatenato l’ira della diva stellare che da giorni medita vendetta contro il ballerino. Stasera è pronta ad affrontare lui e le sue acerrime nemiche, Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, battagliera più che mai. Nel frattempo, Alex Belli torna sui suoi passi: dopo l’isolamento nel suo spazio “oblio”, si riavvicina al gruppo… ma per alcuni è solo l’ennesima strategia per salvarsi e recuperare terreno. Sarà davvero così?

Una sorpresa di cuore per la prima finalista: dopo 50 giorni lontana da loro, Marina La Rosa scoprirà che i suoi figli sono vicini a le più di quanto possa credere. Infine, Carmen Di Pietro e i giovani della Casa, due mondi opposti: l’incomunicabilità è reciproca. Carmen non tollera i loro comportamenti, i ragazzi l’accusano di giocare facendo la “finta tonta.” Lo scontro continua fino all’ultima nomination.