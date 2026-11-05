‘Report’ al via l’8 novembre. Corsini: “Vissuti momenti difficili”

È stata presentata questa mattina a Roma la nuova stagione di ‘Report‘, che inizierà ufficialmente domenica 8 novembre con la conduzione affidata a Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale.

“Come Rai ci siamo trovati a gestire una delle questioni editoriali più delicate della storia recenti dell’azienda. Sono stati mesi non facili per me, per la redazione e per tutta la Rai e non solo per questioni editoriali, ma per una combinazione di vicende giudiziarie, polemiche politiche e tensioni che hanno contribuito a creare una situazione di pressione”, ha detto il direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, nel corso della presentazione. “La tv funziona a cicli e un programma ha anche bisogno di rinnovarsi. Questa sfida non solo l’abbiamo accettata, ma bisogna anche provare a vincerla. ‘Report’ è un patrimonio del servizio pubblico, lo è per la sua storia, per i contributi. Negli ultimi mesi ho assunto decisioni importanti, la Rai ha deciso. Decisioni che non sono il frutto di polemiche esterne, ma che sono state assunte nell’ambito delle prerogative della direzione di genere. L’obiettivo è che un programma così importante possa agire sempre in un contesto di serenità”.

Da sinistra: Claudia Di Pasquale, Daniele Piervincenzi e il direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, alla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Report. (Foto: Cecilia Fabiano/LaPresse)

Piervincenzi: “Politica? Nel nuovo ‘Report’ ce ne occuperemo di più”

“Inchieste sulla politica nel nuovo ‘Report’? Le faremo ancora, se non di più, considerando anche la stagione politica a cui stiamo andando incontro”, ha assicurato il neo co-conduttore di ‘Report’ Daniele Piervincenzi. “Ho detto a Paolo (Corsini, ndr) che va dalla padella alla brace”, ha aggiunto, scherzando.

Di Pasquale commossa: “Passata un’estate orribile, noi uniti a difesa di ‘Report’”

“La squadra è rimasta unita per difendere questo programma”, ha dichiarato Claudia Di Pasquale. “Abbiamo attraversato un’estate orribile – ha detto commuovendosi – siamo stati oggetto di attacchi tutti i giorni. Siamo stati stritolati da una campagna mediatica spesso pretestuosa, ma siamo rimasti qua. Quello che vorrei rivendicare con forza è che siamo qua per tutelare ‘Report’. Sentiamo la responsabilità di restare qui a presidiarlo”. Poi una precisazione sul servizio dedicato a Valter Lavitola che apparirà nella prima puntata della nuova stagione: si parlerà “del cantiere navale e non dei rapporti fra Lavitola e Ranucci. Quando ci saranno elementi di novità su questo rapporto, potremo anche occuparcene”, ha però aggiunto. “Cosa sapevamo nel team di ‘Report’ sul rapporto fra Lavitola e Ranucci? Sapevamo che Lavitola poteva essere una sua fonte, ma non eravamo a conoscenza di un’amicizia così forte. Però posso dire che né gli inviati né le inchieste sono state mai condizionate da Lavitola“.