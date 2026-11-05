Mentana: “Direttore del Tg1? Nella vita si va avanti e non indietro”

Enrico Mentana torna a parlare del suo futuro ma non scioglie i dubbi su quale sarà la prossima destinazione lavorativa. Il direttore del Tg La7 di recente ha annunciato che lascerà la rete di Urbano Cairo, a partire dal 23 dicembre.
“Direttore del Tg1? Non c’è nessun discorso Tele Meloni e anti Meloni. Il 27 febbraio del 1980 sono entrato come redattore al Tg1. Penso sempre che la vita va in avanti e non indietro. Ho lasciato la Rai nel 1991 e sono andato a Mediaset da cui sono uscito nel 2010. Tenderei a cambiare nella vita a costo anche di fermarmi”, ha detto il giornalista, ospite a “Splendida cornice”, il programma di Rai 3 condotto da Geppi Cucciari. “Chi prenderà il mio posto sono contento che lo faccia” “e sono sicuro che farà meglio di me”, ha aggiunto Mentana.
Lui non ve l’aspettavate, vero? Enrico "Chicco" Mentana a #SplendidaCornice https://t.co/bYE9r1RtQE— Splendida Cornice (@SplendiCornice) November 5, 2026