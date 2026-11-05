Mentana: “Direttore del Tg1? Nella vita si va avanti e non indietro”

Enrico Mentana torna a parlare del suo futuro ma non scioglie i dubbi su quale sarà la prossima destinazione lavorativa. Il direttore del Tg La7 di recente ha annunciato che lascerà la rete di Urbano Cairo, a partire dal 23 dicembre.

“Direttore del Tg1? Non c’è nessun discorso Tele Meloni e anti Meloni. Il 27 febbraio del 1980 sono entrato come redattore al Tg1. Penso sempre che la vita va in avanti e non indietro. Ho lasciato la Rai nel 1991 e sono andato a Mediaset da cui sono uscito nel 2010. Tenderei a cambiare nella vita a costo anche di fermarmi”, ha detto il giornalista, ospite a “Splendida cornice”, il programma di Rai 3 condotto da Geppi Cucciari. “Chi prenderà il mio posto sono contento che lo faccia” “e sono sicuro che farà meglio di me”, ha aggiunto Mentana.