Diaco e l’intervista a Ravagnani, botta e risposta con Milly Carlucci in tv

Non si ferma la polemica a distanza fra Milly Carlucci e Pierluigi Diaco dopo l’intervista a ‘BellaMa” di Alberto Ravagnani, l’ex sacerdote protagonista di ‘Ballando con le stelle’, incalzato da Diaco con domande attinenti anche la sfera sessuale.

Milly Carlucci: “Intervista infelice”

“Settimana turbolenta? Se ti riferisci ad Alberto Ravagnani e alla vicenda dell’intervista infelice che ha dovuto subire… Succedono queste cose”, ha detto Carlucci videocollegata con ‘La volta buona’, condotto da Caterina Balivo su Rai1. “Ma in una famiglia come la nostra – ha aggiunto – è l’occasione per essere ancora più uniti, compatti e desiderosi di portare bellezza e sogni, quello che la nostra tv vuole regalare al pubblico del sabato sera”.

La replica di Diaco: “Si usa la Rai per regolare i conti”

Da ‘BellaMa” poco dopo è arrivata la replica di Diaco: “In una trasmissione in diretta su Rai 1 una mia bravissima collega che stimo e seguo tutti i sabati sera su ‘Ballando con le stelle’, collegandosi con ‘La volta buona’, ha espresso pubblicamente quello che pensa di quanto successo in questi giorni nella mia trasmissione”. “Io non parlo – ha continuato Diaco – non ho niente da dire, faccio parlare il mio lavoro. Ma ritengo curioso che si utilizzino gli strumenti e i mezzi della stessa azienda in cui io e la signora Carlucci lavoriamo per regolare i conti”.

L’ironia di Fiorello a La Pennicanza

Sul caso è tornato anche Fiorello nel corso della puntata odierna di La Pennicanza su Rai Radio2. Lo showman ha aperto la puntata con una serie di battute sulla vicenda, coinvolgendo anche il Santo Padre e Bob Dylan fino ad arrivare al paradosso della pena capitale, immaginando una ghigliottina a Saxa Rubra e Marco Liorni nel ruolo del boia: “Il Santo Padre ha avuto un’udienza privata con un hacker. Ma è Bob Dylan, sembrava Voldemort! Di cosa avranno parlato? Secondo me della sessualità di Ravagnani, il prete spretato di Ballando. Il programma di Diaco ha fatto il record di ascolti, ora sicuramente Ballando farà record a sua volta, com’è sta storia? Posso dire che in questa situazione il più pulito ha la rogna!”.

Poi Fiorello ha aggiunto: “Da domani verrà istituita la pena capitale in Italia, il primo giustiziato sarà Pierluigi Diaco. Mediante ghigliottina che sarà posizionata a Saxa Rubra nello studio di Pippo Baudo, sapete chi sarà il boia? Marco Liorni! Aspettate, mi è arrivato un messaggio da Diaco: ‘Il mio ultimo desiderio prima di morire: voglio che il boia sia tu!’”.